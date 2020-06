Mondo: il disco di Stahl a 70,25

Acuti svedesi: il discobolo campione del mondo torna su grandi misure, la lunghista Sagnia a 6,81. In Polonia si riparte con Nowicki e Bukowiecki in evidenza.

22 Giugno 2020Alla terza uscita stagionale, dopo la vittoria aglidi Oslo e una gara a Södertälje con lanci nulli, il colosso svedese Danielha ritrovato le traiettorie ad alto rendimento sulla pedana di Helsingborg, magnifica località in prossimità del mare in cui, nel corso degli anni, molti discoboli di vertice hanno realizzato misure importanti. Per Stahl, dunque, la vetta mondiale stagionale con la misura di 70,25, ottenuta al terzo lancio in una serie, stavolta, esente da nulli, e altri due lanci di 68,41 e 68,34. Lo svedese iridato a Doha ha centrato per la quinta volta in carriera una misura superiore ai 70 metri, in una gara in cui il secondo miglior lanciatore nazionale, Simon, ha portato il personal best a 67,10.- Helsingborg, dicevamo, non è nuova ad exploits. Sulla sua pedana si sono esaltati in passato l'estone Gerdcon 73,38 nel 2006, terza prestazione assoluta all-time, e altre tre volte sopra i 70 metri in anni diversi, il sudafricano poi naturalizzato finlandese Frantzche sfiorò la barriera di soli tre centimetri (69,97) nel 2007, e altri discoboli come il finlandese Timo, capace di superare abbondantemente i 69 metri, quasi tre metri oltre la sua seconda misura in carriera.ha intanto confermato la sua presenza a Karlstad il prossimo 8 luglio, dove il programma allestito conterà anche sulla esibizione di Armand 'Mondo'. Nel corso della settimana, il primo acuto svedese era stato messo a segno a Molndal dalla lunghista Khadijatou, il cui miglior salto, misurato a 6,81 con vento nella norma, ha superato di un centimetro la world lead della serba Ivana Spanovic.- Ha aperto Konradgiovedì a Varsavia con 20,92, con replica sabato a Chorzow, nel primo meeting strutturato della stagione polacca, vincendo con 20,63. In entrambe le discese in pedana, il campione europeo indoor 2017 ha battuto(20,45 e 20,12), l'atleta succeduto a Bukowiecki con la corona continentale indoor nel 2019, dopo aver conquistato il titolo all'aperto nel 2018 a Berlino. Vicino alla vetta mondiale stagionale il martellista Wojciech, quattro volte al bronzo tra Olimpiadi e campionati del mondo, autore di un 78,52 secondo solo al 78,86 dell'ungherese Halasz di due settimane fa. Nelle consuete distanze spurie, miglior crono europeo dell'anno sui 300 donne (37.05) della campionessa d'Europa Justyna. Il tris di lanciatori in evidenza si completa con il giavellottista Krukowski, 82,85 sabato a Kielce.- Il primo decathlon dell'anno con uno score superiore agli 8.000 punti arriva dalla Francia. La firma è di Axel, studente in Texas, che in una "gara" casalinga parigina e solitaria, con amici e familiari nei vesti di giudici, ha totalizzato un punteggio pari a 8.113 punti, ovviamente non ufficiale e tantomeno omologabile, ma decisamente interessante per uno specialista con un personal best di poco superiore ai 7.800 punti. La leadership 2020 in gara "vera" è del vecchio leone cubano Leonel, 7.990 punti a L'Avana in marzo. Eptathlon vero, invece, ieri a Plzen, in Repubblica Ceca. Persa dopo la prima giornata per infortunio la leader slovacca Lucia Vadlejch-Slanickova (sulla tabella del possibile primato nazionale), si è imposta Katerinacon 5.978. Anche nelle prove multiple femminili il top-score 2020 appartiene al movimento cubano, e precisamente a Adriana, 6.304 punti.- Doop i primati africani indoor stabiliti nell'ultimo inverno (18,31 e 18,37) la pesista camerunense e finalista olimpica a Rio 2016 Aurioleha ottenuto l'eleggibilità per gareggiare con il Portogallo, a fine marzo. Prima uscita, subito record nazionale, sabato a Leiria con un ottimo 18,82. Dalla svizzera la miglior prestazione nazionale sui 150 metri femminili di Ajla, un 16.67 conv ento quasi nullo che strapazza di circa sei decimi la precedente miglior prestazione 2020 della ceca Seidlova (17.35). La sprinter elvetica ha vinto anche i 100 metri in 11.38. Infine, lanci tedeschi a Potsdam con primato personale della discobola finalista mondiale Kristin(64,92, terza misura mondiale 2020), e 61,13 della campionessa europea di giavellottoa Offenburg. Ultimo appunto a registro: a Somero, personale e record nazionale outdoor ancora eguagliato con 4,60 dell'astista finlandese Wilma, che detiene anche il primato europeo U20 indoor con 4,71.