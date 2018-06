Mondo: Superman e Wonderwoman

Gli atleti tedeschi dominano le prove multiple a Ratingen, ma Kevin Mayer prenota il titolo europeo.

18 Giugno 2018

di Marco Buccellato

Il campione del mondo di decathlon Kevin Mayer avrebbe dovuto gareggiare solo nella prima giornata della 22esima edizione del meeting di prove multiple a Ratingen. Invece ha protratto le fatiche fino a metà domenica, prima di chiudere il test con un bilancio decisamente positivo. Il campione francese, argento a Rio e iridato outdoor-indoor, ha migliorato i personali sui 100 (10.66/1.0), nel peso (15,66) e nel disco (52,38), sfiorando i propri limiti sui 400 (48.33 a 0.07 dal personale) e nei 110hs (13.78/0.9 a 0.03 dal PB). In prospettiva Europei di Berlino, il miglior viatico possibile per accaparrare il primo titolo europeo all'aperto dopo l'argento di Zurigo 2014 e per avvicinare, e magari infrangere, il muro dei 9.000 punti, impresa riuscita solo a Roman Sebrle prima e a Ashton Eaton poi.

ÜBERALLES - Pur se favorito, Mayer non scalerà la salita dorata in casa berlinese come fosse una passeggiata. La scuola tedesca è in uno dei migliori momenti della sua storia, e a accentuare una forza d'urto impressionante è stato Arthur Abele ieri, vincitore a Ratingen con 8.481 punti nell'accoppiata firmata con la vice-iridata Carolin Schäfer nell'eptathlon (6.549). A oggi, solo quest'anno, sono ben otto i decatleti tedeschi che hanno totalizzato oltre 8.000 punti, senza contare il vice-campione del mondo Freimuth (ritirato a Götzis) e l'altro specialista Wieland (ritirato a Ratingen). Le donne invece segnano il passo, soffrendo il ricambio generazionale dopo il ritito di specialiste come Oeser e Schwarzkopf. Nell'altro multi-evento del weekend, a Kladno, 8.033 punti del ceco Dolezal e primo successo in un eptathlon internazionale di Marthe Yasmine Koala (Burkina Faso), terza l'anno scorso, che ha totalizzato 6.136 punti con record nazionale nel lungo (6,64). A meno di un mese dal 19esimo posto di Götzis, un bel tour de force.

MOSCHE BIANCHE - Bel meeting, per lo più di mezzofondo, a Tubinga, vicino Stoccarda.

Tra i risultati alcuni che avvicinano gli standard caucasici a quelli africani, come la vittoria in volata del tedesco Ringer sui 5000 in 13:22.48 sul collaudatissimo etiope Gebremedhin (13:22.89), e quella dell'australiano McSweyn sui 1500 metri in 3:34.72. Solo Africa, e dell'ultima generazione, sui 5000 donne, dove la 19enne etiope Meskerem Mamo si è imposta in 15:05.21 sulla 20enne keniana Gloria Kite (15:06.84) e sulla 17enne etiope Minsewo (15:07.90). Spruzzo d'Europa con il quinto posto della tedesca Burkard in 15:12.17, seconda prestazione dell'anno del vecchio continente.

UN ALTRO KIPRUTO - E' Rhonex Kipruto, ancora 18enne: si era messo in luce lo scorso settembre in una 10km a Praga in 27:13, confermando le qualità meno di due mesi fa in un'altra 10 km, a New York, vincendo in 27:08, world best sulla distanza sotto i 20 anni, transitando all'ottavo chilometro in 21:45, world best assoluto. Pochi giorni fa ha brillantemente superato l'esame dei Trials keniani per i campionati mondiali under 20, firmando a quasi 1800 metri di altitudine un significativo 27:49.6, terzo crono di categoria nel 2018 ma con l'aggravio dell'altura, assente per i primi due della lista, l'ugandese Kiplimo (27:30.25 ai Giochi del Commonwealth praticamente in riva al mare), e l'etiope Biyazen (27:43.65 in Portogallo).

GONG & JIANAN: 20,38 e 8,47 - Exploit doppio in casa Cina nell'ultima tappa del Grand Prix cinese a Guiyang, uno della campionessa del mondo di getto del peso e l'altro del bronzo iridato 2016 di salto in lungo Wang Jianan. Gong Lijiao ha chiuso la manifestazione con un gran lancio di 20,38, a cinque centimetri dal personale e con una serie impressionante (19,45-19,63-19,75-19,26-19.79-20,38). Wang Jianan ha invece eguagliato il record nazionale del lungo con 8,47 (0.7) pareggiando al centimetro Li Jinzhe, che ottenne la misura nel 2014 in Germania.

Una gara con cinque lunghisti sopra gli otto metri e con l'altro ottimo 8,29 di Zhang Yaoguang, che forma un gran tris assieme all'8,43 dello sfortunatissimo Shi Yuhao nella Diamond League di Shanghai, uscito in barella dopo un grave infortunio alla caviglia. Tra gli altri risultati, 66,90 di Lyu Huihui nel giavellotto donne e 82,46 di Ma Qun in quello uomini (grazie a Jalava, Juck, Hubbeling).

RAGAZZI D'AMERICA - Conclusi i campionati nazionali USA Under 20 a Bloomington con alcuni ottimi risultati e squadra fatta per il mondiale di categoria di Tampere: tra i più brillanti Schwartz sui 100 10.23 (quest'anno 10.09), Harrison sui 200 (20.44), la Terryn ei 100 donne (11.24) e l'ostacolista Cory Poole, doppio titolo in 13.34 sui 110hs con gli ostacoli da 99 centimetri e in 49.71 sui 400hs. Completano il panorama il 5,55 dell'astista Bradford e soprattutto il 6,71 della piccola star del lungo Tara Davis e la magnifica finale dei 100hs con la favorita Brissett solo terza in 12.95, battuta dalle due Jones, la 18enne Tia (12.89) e la 19enne Cortney (12.91).

STRADA, USA E FRANCIA - Un progresso di quasi quattro minuti per la maratoneta statunitense Kellyn Taylor, vincitrice con crono-record di 2h24:28 a Duluth, in Minnesota. E' la seconda prestazione USA del 2018 e la settima all-time. Record nazionale in Francia di Clémence Calvin sui 10km di Langeux, coperti in 31:20 per aggiornare un limite vecchio di ventiquattro anni. La Calvin ha vinto l'argento sui 10000 metri all'Europeo di Zurigo. A Berlino, in occasione dell'Europeo di agosto, debutterà nella maratona.

DIBABA PER IL RECORD - Si riparte domani con il meeting francese di Montreuil, con Genzebe Dibaba che torna nei panni della cacciatrice di primati. Nel mirino dell'etiope, la miglior prestazione mondiale all-time sui 2000 metri outdoor, detenuta da Sonia O'Sullivan con 5:25.36 dal 1994. La Dibaba ha già fatto meglio in competizione indoor, firmando nel febbraio 2017 a Sabadell l'ultimo dei tanti record da lei stabiliti in sala in 5:23.75.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it