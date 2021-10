Weekend tra pista e strada

Sabato 23 a Campobasso la finale del Trofeo delle Province, Domenica 24 a Grottammare il C.d.S. di Marcia

26 Ottobre 2021

di Molise



Sabato 23 Ottobre a Campobasso si è svolta la finale del Trofeo delle Province. Manifestazione organizzata dal Comitato Regionale.

Vittorie per ogni Gara:

Corse

60m Coletta Alessandro tempo 8.0 (Campobasso) Russo Francesco 8.7 (Campobasso) terzo classificato Montozzi Alessandro 8.9 (Isernia). Al femminile Vince Notaro Francesca con il tempo di 8.7 seconda classificata a Ruggeri Emilia con il tempo di 8.9 terza classificata Tartaglia Carla con il tempo di 9.0 tripletta nella provincia di Campobasso. Nei 60 ostacoli femminili agevole vittoria di Venditto Claudia con 10.8 seconda piazza per Doria Nicoletta 12.7 e Cocozza Alisia con 12.8. Nei 600 m ragazzi vince la prova per il trofeo delle province Coletta Alessandro con il tempo 1.54.6 pari a 374 punti, seconda posto per la provincia di Isernia Montozzi Alessandro1.59.0 terzo Russo Francesco con 2. 08.2. Da rilevare le ottime prestazione dell'atleta Isernino Boriati Samuel nelle serie extra dei 600 tempo di 1.54.4 e 60 metri piani 7.8. Nei 600m ragazze tripletta della provincia di Campobasso Doria, Notaro e Tartaglia.

Salti

Nel salto in lungo ottima prova di Coletta Alessandro con 5 m e 28 segue Montozzi provincia di Isernia 4 m 13 chiude Russo Francesco 3 m 89. Nel salto in alto Cocozza Alisia prima e Venditto Claudia seconda con 1,25 terzo posto per De Tata Ilenia. Il salto in lungo femminile vincente prova per Ruggeri Emilia con 4 metri e 29 seconda Notaro Francesca con 3 m e 95 e Dato Ilaria con 3 m e 92.

Lanci

Nella gara di vortex ragazze vince Cocozza Alisia con 20 m e 65 segue De tata Ilenia con 16m.78 e venditto Claudia con 13m.47 Lancio del peso vince Coletta Alessandro 10 metri e 21 secondo Russo Francesco 9 m. 04 terza posizione per la provincia di Isernia Montozzi Alessandro con 8. 36m. Al Femminile la prova del lancio del peso è vinta da Ruggieri Emilia con 7.65 segue Tartaglia Carla e Dato Ilaria. Primo posto nella classifica generale del Tetrathlon ragazzi è per Coletta Alessandro con 2375 punti secondo posto per Montozzi Alessandro con 1621 punti e terzo posto per Russo Francesco 1514 punti. Nel tetrathlon A ragazze vince Ruggeri Emilia con 2120 punti Notaro Francesca secondo posto con 2101 punti terzo posto per Tartaglia Carla con 2035 punti. Nel tetrathlon B,hanno partecipato solo le ragazze vince Cocozza Alicia con 1907 punti secondo posto per Doria Nicoletta con 1598 terza piazza per Venditto Claudia 1568 punti. La classifica finale delle rappresentative in base al numero degli atleti presenti vede primeggiare la provincia di Campobasso con 16180 punti.

Domenica 24 ancora Marcia a Grottammare, nella storica manifestazione che conclude la lunga stagione della Marcia, valida come quinta prova dei Campionati di Società, ottimo terzo posto per Benvenuto Francesco(Virtus Campobasso) nella 20km juniores che chiude la prova in 1h33'00, risultato che lo conferma tra i primi in Italia.

