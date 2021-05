Staffetta Run 4 Hope

La Fidal Molise è a lavoro, tappa molisana posticipata alla fine dell’estate

25 Maggio 2021

di Molise



Una staffetta, Run 4 Hope, che toccherà anche il Molise, una staffetta che abbraccerà tutta l’Italia (dal 22 al 30 maggio) in nome della solidarietà e che coinvolgerà atleti singoli o interi gruppi sportivi, associazioni, gruppi spontanei, aziendali, chiamati a correre e a donare per sostenere AIRC per la lotta ai tumori infantili. Un’iniziativa lodevole da parte del comitato Regionale Fidal Molise con tanti comuni coinvolti sia della provincia di Campobasso che di Isernia. Purtroppo, però, considerata l’attuale situazione epidemiologica e sentito il parere dei sindaci dei comuni che avrebbero dovuto ospitare l’evento si è preferito posticipare la Run 4 Hope a fine agosto, inizio settembre. Arrivare in un territorio senza lasciare ‘traccia’ effettiva dell’evento, farlo senza la possibilità di offrire lo spettacolo al pubblico visto che si sarebbe corso a porte chiuse, ha indotto gli organizzatori della nostra regione a prendere, a malincuore, questa decisione. La Fidal ha comunque curato tutto nei minimi dettagli e, seppur posticipato, l’evento riuscirà ad avere un gran numero di adesioni. A proposito della manifestazione questo il parere del presidente onorario della Fidal, Mario Ialenti. “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di adesione alla staffetta della solidarietà Run4Hope – spiega - che rappresenta un entusiasmante Giro d’Italia, con l’obiettivo di donare e raccogliere fondi a sostegno di AIRC per borse di studio in favore della ricerca per i tumori infantili. Per la situazione ancora di grande incertezza in termini di pandemia abbiamo ritenuto opportuno posticipare lo svolgimento della staffetta a fine agosto inizio settembre auspicando una situazione epidemiologica di maggiore tranquillità, ma saremo virtualmente ai nastri di partenza sabato 22 maggio Sin da ora invitiamo e sollecitiamo chiunque ad aderire alla campagna di sostegno all’AIRC effettuando versamenti sul conto corrente bancario intestato all’ Associazione Run4Hope Italia Onlus Unicredit Banca filiale Corso Padova – Vicenza IT80R0200811802000105745329.