Milano: Gaia Sabbatini al successo nel miglio

All’Arena, vittoria per la mezzofondista azzurra, al maschile indietro Crippa (undicesimo), vince l’irlandese Coscoran. Valduga MPI allievi, Zanini MPI cadetti

04 Settembre 2021

Gaia Sabbatini è la protagonista della serata milanese del Trofeo Don Kenya Run all’Arena Civica di Milano. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre scappa via nell’ultimo giro del miglio e conquista il successo con il tempo di 4:31.74, in una delle ultime uscite di una stagione che le ha regalato un salto di qualità, con l’oro agli Europei U23 di Tallinn, ottime partecipazioni in Diamond League e la finale avvicinata alle Olimpiadi di Tokyo nei 1500 metri. La teramana, che nelle prossime settimane sarà in gara ai Societari con il proprio club d’origine, prevale sulle altre azzurre Federica Del Buono (Carabinieri, 4:32.96), Elisa Bortoli (Esercito, 4:33.62) e Ludovica Cavalli (Aeronautica, 4:34.85). Al maschile, niente da fare per l’assalto di Yeman Crippa (Fiamme Oro) al record italiano del miglio di Gennaro Di Napoli (3:51.96 ). Il pluriprimatista italiano, all’ultima gara della stagione estiva, chiude all’undicesimo posto con il crono di 4:02.22, senza frequentare mai le posizioni di testa. Vittoria all’irlandese Andrew Coscoran (3:55.59) davanti al belga Stijn Baeten (3:56.03), terzo l’azzurro delle siepi Osama Zoghlami (Aeronautica, 3:56.06 PB), bravo Pietro Arese (Fiamme Gialle, quarto) che con il personale di 3:56.80 non va troppo lontano dalla MPI under 23 (3:55.55 di Christian Obrist). In altre serie, arrivano invece le migliori prestazioni italiane under 18 e under 16: il campione italiano U18 dei 1500 e delle siepi Simone Valduga (Quercia Trentingrana) si appropria della MPI allievi con 4:05.93 (sgretolato il 4:16.50 dello stesso Pietro Arese del 2016), il tricolore U16 del cross Manuel Zanini (Atl. Gavirate) abbatte il limite cadetti con 4:26.02, demolendo la precedente MPI detenuta da Davide De Rosa che aveva corso in 4:30.40 il 25 ottobre 2020 a Roma.

(ha collaborato Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia)

naz.orl.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it