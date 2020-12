Mezza a Trino per Quazzola e Oggioni

Il piemontese eguaglia il personale di 1h04:21, esordio con vittoria della lombarda in 1h15:46

13 Dicembre 2020

Successi azzurri a Trino (Vercelli) nella 14esima Mezza Maratona Terre d’Acqua. Tra gli uomini il 26enne piemontese Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) con 1h04:21 pareggia il personale che in febbraio a Verona gli ha dato il nono posto tricolore, mentre l’anno scorso aveva debuttato in Nazionale assoluta nei 10.000 su pista. Al rientro dopo il lockdown e qualche problema fisico, il vercellese allunga nel finale davanti a due valdostani: il tricolore di maratona della passata stagione René Cunéaz (Cus Pro Patria Milano), che in 1h04:56 si migliora di quasi un minuto, e Omar Bouamer (Gp Parco Alpi Alpuane), infermiere di professione, a lungo in testa e poi terzo con 1h05:27 nella sua prima esperienza sui 21,097 chilometri.

Tra le donne esordio vincente nella mezza maratona in 1h15:46 della lombarda Silvia Oggioni (Pro Sesto Atletica), azzurra un anno fa agli Europei di cross. Nella seconda parte di gara, la 25enne varesina riesce a guadagnare quasi un minuto nei confronti della torinese Sara Brogiato (Aeronautica), ex campionessa italiana sulla distanza, al traguardo con 1h16:38 e chiude terza Federica Frigerio (Cus Brescia, 1h23:36) in una giornata di sole, anche se con temperature basse. La manifestazione organizzata dal Gp Trinese, in collaborazione con il Torball Club Vercelli e il Comune di Trino, segnava il ritorno delle gare di corsa sulle strade del Piemonte, con 378 atleti arrivati.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it