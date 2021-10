Mei-Bucci, incontro su Genova

Il presidente federale ha incontrato il sindaco del capoluogo ligure per affrontare il tema della pista indoor, inutilizzata da anni

28 Ottobre 2021

Il presidente federale Stefano Mei ha incontrato nella giornata di martedì a Genova il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci. Oggetto dell’incontro, la questione della pista indoor di proprietà del Comune, da anni non utilizzata a causa dell’indisponibilità del Palasport della Fiera, in passato culla nazionale dell’atletica al coperto.

Bucci ha comunicato a Mei la disponibilità al trasferimento temporaneo della pista in altra città, in attesa della sua ricollocazione definitiva in un impianto genovese. Il presidente federale, nell’accogliere positivamente la posizione del sindaco, e alla luce dell’interesse manifestato da amministrazioni locali di altri territori, ha espresso l’interesse a supportare uno studio di fattibilità dell’operazione, il cui primo passo sarà un esame delle condizioni della struttura.

La pista indoor di Genova, dotata di anello a sviluppo completo di 200 metri a sei corsie, venne ristrutturata in occasione dei Campionati Europei di Torino 2009, e per l’occasione trasferita in Piemonte. Trasportata a Genova dopo la rassegna continentale, tornò ad ospitare l’attività indoor per una sola stagione, prima di venire smontata e posta nei magazzini della Fiera. Sul suolo nazionale, come noto, sono attive due sole piste al coperto dotate di anello a sviluppo regolare: quelle di Ancona e Padova.

