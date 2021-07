Master: weekend per gli scudetti a Tivoli

Sabato e domenica in palio i titoli italiani di società over 35 su pista

01 Luglio 2021

Appuntamento con il tricolore a Tivoli (Roma), sabato 3 e domenica 4 luglio, nella finale nazionale dei Campionati italiani di società master su pista. Torna una delle manifestazioni principali del calendario “over 35” dopo un anno di stop, per un weekend che attende tanti club pronti a contendersi gli scudetti di categoria. Sono annunciate al via 50 squadre: 26 maschili e 24 femminili. Tra gli uomini difende il titolo l’Olimpia Amatori Rimini, che ha trionfato nelle ultime due edizioni e si trova in quarta posizione al termine della prova regionale alle spalle di La Fratellanza 1874 Modena, Liberatletica Roma e Atletica Virtus Castenedolo. Anche al femminile la Romatletica Footoworks è riuscita a conquistare due successi di fila nelle occasioni più recenti, mentre ha chiuso al secondo posto nella fase di qualificazione dietro alla Liberatletica Roma e davanti all’Atletica Ambrosiana.

Allo stadio Olindo Galli si riparte da zero nel fine settimana di gare che inizieranno sabato a partire dalle 10.30, per concludersi domenica pomeriggio con l’ultima competizione prevista alle 15.00 nell’evento organizzato dall’Asi Atletica Roma. Conteranno 13 risultati conseguiti in 13 prove diverse delle 17 in programma, con almeno una staffetta: in ogni gara gli atleti si confronteranno senza distinzione di categoria, mentre le classifiche parziali verranno stabilite sulla base delle tabelle di punteggio. Nella seconda parte di stagione, dal 10 al 12 settembre, sarà invece Rieti ad accogliere i Campionati italiani individuali master su pista.

Le squadre iscritte

Uomini: La Fratellanza 1874 Modena, Liberatletica Roma, Atl. Virtus Castenedolo, Olimpia Amatori Rimini, Atl. Master Trieste, Arca Atl. Aversa Agro Aversano, Romatletica Footworks, Athlon Bastia, Atl. Santamonica Misano, Atl. Biotekna, Road Runners Club Milano, Puntese San Giovanni La Punta, Atl. Canavesana, Toscana Atl. Futura, Pod. Taras, Vittorio Alfieri Asti, Forti e Liberi Monza 1878, Amsicora Cagliari, Südtirol Team Club, Atl. Selargius, Daini Carate Brianza, Giovanni Scavo 2000, Us Quercia Trentingrana, Sef Macerata, Cus Genova, Atl. Sandro Calvesi.

Donne: Liberatletica Roma, Romatletica Footworks, Atl. Ambrosiana, Südtirol Team Club, Atl. Santamonica Misano, La Fratellanza 1874 Modena, Atl. Lonato, Assi Giglio Rosso Firenze, Atl. Canavesana, Expandia Atl. Insieme Verona, Cus Sassari, Atl. Endas Cesena, Giovanni Scavo 2000, Cus Genova, Atl. Sandro Calvesi, Vittorio Alfieri Asti, Sef Macerata, Atletica dei Gelsi, Arca Atl. Aversa Agro Aversano, Athlon Bastia, Atl. Varazze, Shardana, Lazio Olimpia Runners Team, Scuola di Atl. Leggera Catania.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it