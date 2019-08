Master: un mese ai Mondiali della montagna

A Gagliano del Capo (Lecce), in Salento, la rassegna iridata “over 35” nell’ultimo weekend di settembre

31 Agosto 2019

Tornano in Italia quest’anno i Campionati Mondiali Master di corsa in montagna. L’edizione numero 19 della rassegna si svolgerà tra un mese a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Due giornate di gare, sabato 28 e domenica 29 settembre, in uno scenario del tutto inedito per l’evento iridato dedicato agli atleti “over 35”. La manifestazione si snoderà quasi completamente su sentieri erbosi e sassosi rivolti al mare, i caratteristici tratturi contadini, nella località della Puglia che nel 2017 ha accolto la WMRA Youth Cup in cui sono stati protagonisti gli allievi.

A dare il via al programma saranno le categorie dai 60 anni in avanti, nella mattina della prima giornata sulla distanza di 6,5 chilometri (330 metri di salita e 207 di discesa), mentre all’indomani e sempre al mattino toccherà alle fasce di età inferiori, per coprire 10,9 km (dislivello positivo di 496 metri, negativo di 374) sul tracciato immerso fra ulivi secolari e terrazzamenti. Nella punta estrema del Salento, il percorso è stato in parte modificato rispetto al passato, con un tratto di salita su strada asfaltata sostituito da un nuovo sentiero che conduce a un dislivello maggiore. La cerimonia di apertura è prevista invece nel pomeriggio di venerdì 27 settembre. Più di 800 gli atleti già iscritti, provenienti da 26 nazioni, ma c’è tempo fino al 22 settembre per prenotare il pettorale di gara.

