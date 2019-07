Master in Veneto per il Trofeo Regioni

Sabato 20 luglio a San Biagio di Callalta (Treviso) torna la sfida su pista tra rappresentative regionali “over 35”, a meno di due mesi dagli Europei di Jesolo, Caorle ed Eraclea

19 Luglio 2019

Per il quarto anno consecutivo torna il Trofeo delle Regioni Master su pista e anche quest’anno in una sede diversa. Stavolta ad accogliere la manifestazione sarà il Veneto, a San Biagio di Callalta (Treviso), sabato 20 luglio, confermando la collocazione estiva nel calendario. Attesi al via atleti provenienti da 13 squadre: Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto, nella rassegna ideata per dare agli “over 35” una possibilità di confronto attraverso rappresentative regionali. Il programma tecnico prevede 11 gare maschili e altrettante femminili: 200, 800, 3000 metri, 200 ostacoli, staffette 4x100 e 4x400 in entrambi i settori, oltre ai 3000 di marcia, invece i concorsi previsti sono asta, lungo, peso, martello maschili, con le donne impegnate su alto, triplo, peso, disco. Un pomeriggio di competizioni che scatterà alle ore 14.30, per circa sei ore di sfide.

Nella rappresentativa del Veneto è attesa la neoprimatista mondiale W45 di salto triplo Barbara Lah, ex azzurra che ha stabilito il record con 12,30 proprio a San Biagio, nel mese di maggio. In ogni gara verrà stilata una classifica ottenuta sulla base delle tabelle di punteggio master e saranno considerati 12 punteggi su 8 specialità con copertura obbligatoria delle due staffette, nella manifestazione organizzata dall’Atletica San Biagio. Dalle 19.30 verrà aperto il Buffet delle Regioni, uno spazio appositamente allestito dove confluiranno tutti i contributi enogastronomici tipici delle varie regioni, condivisi dagli atleti partecipanti. L’attività master su pista andrà poi avanti con gli Europei proprio in Veneto: a Jesolo, Caorle ed Eraclea, in provincia di Venezia, dal 5 al 15 settembre mentre la finale del Campionato italiano di società su pista è in programma il 28-29 settembre ad Ariano Irpino (Avellino).

l.c.

