Master: Fozzer ancora record a Roma

Altri tre limiti italiani di categoria per la 91enne triestina. Nel day 1 della rassegna invernale di pentathlon lanci, Aletta al primato SF50

27 Marzo 2021

Arrivano subito quattro migliori prestazioni nazionali a Roma, nella prima giornata dei Campionati italiani invernali di pentathlon lanci master. Sulle pedane dello stadio Paolo Rosi all’Acqua Acetosa, di nuovo in gara l’inossidabile Nives Fozzer (Nuova Atletica dal Friuli) che per il terzo fine settimana consecutivo partecipa a una rassegna tricolore. E ancora con risultati da record. La 91enne triestina realizza tre primati italiani della categoria SF90: nel martello con 13,57 supera il suo 13,34 della passata stagione ad Arezzo, poi fa atterrare il peso a 5,36 ritoccando il precedente limite all’aperto di 5,18 (che da dieci anni apparteneva a Ottavina Pellegrini) ma è anche un centimetro oltre la misura del record europeo indoor da lei realizzato nell’ultimo weekend ad Ancona. Infine coglie il primato nel pentathlon lanci con 3219 punti, quattordici in più di quello stabilito con 3205 nello scorso ottobre a Lecce, dopo essersi cimentata anche nelle altre prove in programma (disco, giavellotto e martello con maniglia corta). A metà marzo invece nei campionati individuali di lanci a Viterbo era riuscita con 6,59 nel “martellone” a centrare il record nazionale di categoria.

Protagonista nel day 1 anche la campana Patrizia Aletta (Arca Atl. Aversa Agro Aversano) con il primato italiano SF50 del pentathlon lanci incrementato fino a 3882 punti, per un netto progresso in confronto allo score di 3521 ottenuto da Paola Rosati cinque stagioni fa. Tra i risultati principali da segnalare anche i 3507 punti di Carla Ricci (Liberatletica Roma, SF70) mentre la compagna di club Gilda D’Ambrosio chiude a 3426 nella gara SF75. Impegnati quindi gli uomini delle categorie più giovani con Fabrizio Scipioni (Acsi Campidoglio Palatino) a conquistare il titolo SM45 totalizzando 3037 punti. Domani la seconda e conclusiva giornata che vedrà in azione le restanti fasce di età maschili.

