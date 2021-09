Societari Assoluti: Tam promossa in Argento

A Torino la squadra marchigiana esulta per il terzo posto nella finale Bronzo, settima posizione dell’Atletica Avis Macerata

21 Settembre 2021

Bella impresa nei Campionati italiani assoluti di società per il Team Atletica Marche, che celebra la promozione nella serie Argento femminile. Il club nato dalla collaborazione tra Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti, Atletica Osimo e Sacen Corridonia riesce a conquistare il terzo posto nella finale Bronzo di Torino, con una serie di brillanti risultati. Nei 400 ostacoli l’osimana Angelica Ghergo, protagonista quest’anno in maglia azzurra, finisce in seconda posizione con 1’00”56 dopo essere arrivata terza nei 400 piani in 56”60. Stessi ottimi piazzamenti per un’altra giovanissima, la 18enne Martina Cuccù, che è seconda nei 100 ostacoli (14”52) e terza nel lungo disputato al coperto con il record personale di 5.80.

Entrambe poi corrono nelle staffette che finiscono al secondo posto: la 4x100 con Francesca Del Gatto, Martina Cuccù, Greta Luchetti, Valentina Natalucci in 48”56 e la 4x400 con Alice Frontalini, Angelica Ghergo, Greta Luchetti, Valentina Natalucci in 3’55”24. Applausi anche per la 16enne Serena Frolli che si migliora due volte nel mezzofondo: sesta nei 1500 in 4’40”76 e quinta negli 800 in 2’13”86. Sul terzo gradino del podio salgono quindi Benedetta Trillini, 1.67 nell’alto, e la junior Stella Rinaldi, 28’19”76 nei 5000 di marcia.

Finisce settima invece la squadra femminile dell’Atletica Avis Macerata. In chiave individuale, spicca il successo di Ilaria Sabbatini nei 5000 metri con 17’34”66. Due secondi posti a testa per le sorelle Vandi: Elisabetta su 200 e 400 metri, Eleonora negli 800 e nei 1500, prima di firmare il terzo crono nella 4x400 insieme a Chiara Menotti e Alice Vecchione. Nella classifica finale comandata dalle toscane dell’Atletica Cascina (178 punti) la Tam è terza a quota 152 con lo stesso score del Running Club Napoli che ottiene il secondo posto, mentre il club maceratese totalizza 119 punti.

RISULTATI

Team Atletica Marche. 100: 11. Francesca Del Gatto 13”07 (+0.8); 200: 7. Valentina Natalucci 26”05 (+1.1); 400: 3. Angelica Ghergo 56”60; 800: 5. Serena Frolli 2’13”86 pb; 1500: 6. Serena Frolli 4’40”76 pb; 5000: 10. Sofia Luciani 20’21”59 pb; 3000 siepi: 6. Benedetta Pompei 13’30”44; 100 ostacoli: 2. Martina Cuccù 14”52 (-0.8); 400 ostacoli: 2. Angelica Ghergo 1’00”56; alto: 3. Benedetta Trillini 1.67; asta: 4. Claudia Boccaccini 3.10 =pb; lungo indoor: 3. Martina Cuccù 5.80 pb; triplo: 4. Francesca Cuccù 11.50 (-1.1); peso: 11. Silvia Del Moro 8.30; disco: 9. Ilaria Del Moro 23.96; martello: 7. Maria Laura Montelpare 39.65; giavellotto: 4. Ilaria Del Moro 35.59; marcia 5000: 3. Stella Rinaldi 28’19”76; 4x100: 2. Francesca Del Gatto, Martina Cuccù, Greta Luchetti, Valentina Natalucci 48”56; 4x400: 2. Alice Frontalini, Angelica Ghergo, Greta Luchetti, Valentina Natalucci 3’55”24.

Atletica Avis Macerata. 100: 8. Sofia Stollavagli 12”69 (+0.8); 200: 2. Elisabetta Vandi 24”89 (-1.8); 400: 2. Elisabetta Vandi 55”98; 800: 2. Eleonora Vandi 2’10”18; 1500: 2. Eleonora Vandi 4’29”14; 5000: 1. Ilaria Sabbatini 17’34”66; 100 ostacoli: 11. Ambra Compagnucci 17”37 (-1.4); alto: 4. Mara Marcic 1.64; asta: 7. Rachele Tittarelli 3.00; lungo indoor: 11. Ambra Compagnucci 5.02; triplo: 10. Mara Marcic 10.51 (-0.9); peso: 8. Isabella Di Benedetto 10.10; disco: 5. Chiara Marangoni 34.65; martello: 4. Isabella Di Benedetto 43.01; giavellotto: 12. Greta Ricciardi 20.70; marcia 5000: rit. Francesca Cinella; 4x100: 10. Ambra Compagnucci, Chiara Menotti, Sofia Stollavagli, Gaia Palmieri 50”16; 4x400: 3. Elisabetta Vandi, Chiara Menotti, Alice Vecchione, Eleonora Vandi 3’55”37.