Rocchetti: “L’oro di Tamberi, un orgoglio per tutti”

Il presidente del Comitato regionale FIDAL Marche dopo il trionfo dell’azzurro alle Olimpiadi: “È un momento esaltante, lo aspettiamo per festeggiare insieme”

01 Agosto 2021Enorme la felicità per la medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi. Si avvera il sogno dell’anconetano a Tokyo: campione olimpico nel salto in alto, sul tetto del mondo. “Per noi è un orgoglio - commenta Simone, presidente del Comitato regionale FIDAL Marche - e una grandissima soddisfazione. Finalmente Gimbo ce l’ha fatta. Forse in pochi se lo aspettavano, dopo le ultime prestazioni, ma Tamberi nei momenti importanti riesce a tirare fuori qualcosa in più con il suo carattere, per centrare l’obiettivo. A lui vanno i complimenti di tutto il Comitato regionale. È un momento esaltante, siamo davvero contenti. Al suo rientro, lo aspettiamo per festeggiare insieme. Dopo questo trionfo, a breve è previsto l’inizio dei lavori al Palaindoor di Ancona, dove nascerà una palestra dedicata al salto in alto. Ma in generale il suo successo potrà essere un trampolino di rilancio per tutta l’atletica”.