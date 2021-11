Osimo, torna il Cross Valmusone

Domenica 14 novembre la manifestazione nazionale di corsa campestre, indicativa per la composizione della squadra azzurra che sarà in gara ai prossimi Europei

10 Novembre 2021

Anche quest’anno sarà la città di Osimo ad ospitare il Cross Valmusone, una gara diventata una classica del panorama nazionale della corsa campestre. L’evento organizzato dall’Atletica Amatori Osimo Bracaccini domenica 14 novembre segue quello di Levico Terme (Trento), disputatosi nello scorso weekend, e precede di una settimana il Carsolina Cross di Trieste. Un trittico di gare dove i migliori specialisti italiani si giocheranno la chance di conquistare una maglia azzurra da indossare ai prossimi Campionati Europei di cross a Dublino, in programma il 12 dicembre.

Annunciati al via nomi importanti del mezzofondo nazionale dalle categorie allievi ai senior: Stefano La Rosa, Giuseppe Gerratana, Michele Fontana e nel cross corto la marchigiana Eleonora Vandi e Micol Majori, ma altri ancora si aggiungeranno nel corso della settimana. La manifestazione, oltre come prova di selezione in chiave azzurra, è valida come prima prova del Grand Prix giovanile di cross dell’Italia centrale (Marche, Abruzzo e Umbria) e prova di campionato regionale master di cross per società.

Il tracciato di gara è altamente tecnico, ricavato all’interno dell’impianto sportivo del campo scuola di atletica della Vescovara, caratterizzato da continui cambi di pendenza e direzione che lasciano poco spazio al recupero. Una location messa sapientemente in opera dalla ormai collaudata macchina organizzativa dell’Atletica Amatori Osimo Bracaccini, degna di accogliere uno tra i più importanti avvenimenti crossistici nazionali. Ancora una bella avventura per la società e grande soddisfazione per il suo presidente Alessandro Bracaccini, per tutti i collaboratori e per gli enti Regione Marche e Comune di Osimo che insieme alla Lega del Filo d’Oro, hanno voluto unire il proprio nome all’evento sportivo. Prevista anche quest’anno la diretta video streaming curata e gestita dalla Timeline Service di Luca Giannini. La prima gara scatterà alle ore 9.00 (master femminile), l’ultima alle 13.45 (allievi e juniores maschile).

INFO UTILI E PROGRAMMA ORARIO

(da comunicato Atletica Amatori Osimo Bracaccini - Gianni Le Moglie)