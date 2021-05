Marcia: le Marche in azzurro con Antonelli

A Podebrady, domenica 16 maggio in Repubblica Ceca, il maceratese al via nella 50 chilometri ai Campionati Europei a squadre

12 Maggio 2021

Torna a indossare l’azzurro Michele Antonelli. Il maceratese sarà in gara con la maglia della Nazionale per un appuntamento fondamentale di questa stagione: gli Europei a squadre di marcia a Podebrady, in Repubblica Ceca, domenica 16 maggio. Nella sua distanza preferita, la 50 chilometri, e nella manifestazione in cui ha ottenuto i due migliori risultati della carriera: quattro anni fa, proprio nella località boema, lo splendido terzo posto con il record personale di 3h49’07”. Poi nel 2019 si è piazzato nono con 3h52’09” ad Alytus, in Lituania, dove è stato ancora il migliore degli italiani prima di cogliere un piazzamento significativo ai Mondiali di Doha, sedicesimo al traguardo. Per due volte l’atleta dell’Aeronautica ha festeggiato il titolo tricolore assoluto sulla distanza, nel 2016 e anche nel 2019, mentre quest’anno è arrivato secondo a Ostia, lo scorso gennaio, in una gara condizionata dal vento.

A livello individuale, in palio c’è la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo: il tempo standard fissato è di 3 ore e 50 minuti. Dei quattro convocati azzurri soltanto Stefano Chiesa per adesso l’ha raggiunto nel periodo previsto (oltre a Teodorico Caporaso che non affronta questa trasferta ma ha già dato prova di efficienza). È invece l’obiettivo per Andrea Agrusti e Marco De Luca, oltre che per il quasi 27enne marchigiano. Ma si gareggia anche a squadre, con gli azzurri che puntano a migliorare il quinto posto dell’ultima edizione e a salire di nuovo sul podio, come nel 2017 quando conquistarono l’argento. Tra gli avversari, i più quotati sono l’irlandese Brendan Boyce (sesto a Doha), l’ucraino Ivan Banzeruk che ha vinto quattro anni fa e il connazionale già bronzo mondiale Ihor Hlavan, il tedesco Carl Dohmann, il veterano polacco Rafal Fedaczynski e l’intramontabile spagnolo Jesus Angel Garcia, 51 anni, che sogna l’ottava partecipazione a cinque cerchi. Partenza alle ore 8.00 di domenica mattina.