Luna d'argento nella maratona tricolore

A Reggio Emilia l’atleta della Grottini Team Recanati è seconda nei campionati italiani assoluti. Le Marche sul podio anche tra i master con tre medaglie d’oro

12 Dicembre 2021

Ancora medaglie per l’atletica delle Marche, nell’ultimo appuntamento tricolore dell’anno. A Reggio Emilia, nei campionati italiani assoluti di maratona, festeggia l’argento Silvia Luna che si aggiudica la seconda posizione a livello nazionale con il tempo di 2h50’47”, ad appena 38 secondi dal primo posto della veronese Arianna Lutteri. È una stagione ricca di soddisfazioni per la portacolori della Grottini Team Recanati, appena tre settimane dopo il successo in 2h49’49” a Verona dove era tornata ad avvicinare il record personale, stabilito con 2h48’02” a Milano nel 2008. A 43 anni è sempre protagonista l’atleta allenata da Paolo Bravi, ex capitano azzurro della Nazionale di ultramaratona.

Per l’anconetana di Sirolo c’è anche il titolo italiano master SF40 ma in tutto arrivano tre vittorie “over 35” per gli atleti della regione. Con lei conquistano il tricolore la pesarese compagna di club Barbara Cimmarusti (Grottini Team Recanati), prima tra le SF50 in 3h08’47”, e al maschile Fabio Costantini (Atl. Banca di Pesaro Centrostorico) con 2h56’06”. Medaglia d’argento master invece per Giuseppina Piccaluga (SF40, Atl. Ama Civitanova), che riesce a migliorarsi in 2h59’53” piazzandosi settima nella classifica della rassegna tricolore assoluta, e per l’ascolano Pasquale Iezzi, in gara per lo scudettato club bresciano dell’Atletica Paratico, con 3h11’10” tra gli SM65.