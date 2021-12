Indoor, in pista i ragazzi ad Ancona

Al Palaindoor spazio agli under 14 nel primo meeting della Coppa Giovani d’Autunno: in gara anche atleti da fuori regione e con il pubblico, migliorato un record marchigiano di categoria

Riparte l’atletica al Palaindoor di Ancona. La nuova stagione deve ancora iniziare, ma si torna in pista con la Coppa Giovani d’Autunno: un evento articolato su due prove e introdotto nel mese di dicembre per dare la possibilità di riprendere l’attività agonistica prima della fine dell’anno. Nel meeting di apertura dedicato alla categoria ragazzi (under 14) c’è subito una buona partecipazione con 250 atleti-gara provenienti anche da fuori regione e la presenza del pubblico, sempre nel rispetto delle attuali normative. Tra i risultati spicca il record regionale nei 60 metri ragazze per merito di Caroline Escobar (Sport Atl. Fermo) che sfreccia in 8”06 superando nettamente il limite che dal 2013 apparteneva a Sofia Paniccia con 8”31.

Al femminile notevole anche il 5.14 nel salto in lungo dell’emiliana Vittoria Grandi (Pontevecchio Bologna), invece chiude al terzo posto Ashley Mercuri (Crazy Sport Tolentino) con 4.24. Nei 600 metri prevale l’umbra Caterina Caligiana (Atl. Capanne Pro Loco Athletic Team) in 1’41”68, seconda posizione di Aurora Fornari (Atl. Civitanova, 1’50”30). Doppietta nella categoria ragazzi per il molisano Valerio Tagliaferri (Pol. Molise Campobasso) che si impone nei 60 in 7”86 davanti a Tommaso Palermo (Atl. Ama Civitanova, 7”98) e anche con 1’34”71 sui 600 dove il migliore dei marchigiani è Leonardo Doria (Atl. Civitanova), terzo in 1’37”12. Vittorie per gli atleti umbri nel lungo, con Matteo Sorci (Atl. Capanne Pro Loco Athletic Team) che atterra a 5.00 mentre si piazza terzo Tommaso Palermo (Atl. Ama Civitanova, 4.60), e nel peso con Gabriele Patumi (Libertas Arcs Perugia, 14.37) che supera Tommaso Bastianelli (Sport Dlf Ancona, 12.00). Appuntamento con il secondo e ultimo meeting della Coppa Giovani d’Autunno per domenica 19 dicembre quando saranno in gara anche i cadetti (under 16) oltre ai ragazzi.