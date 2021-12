Indoor: il calendario 2022 ad Ancona

Si riparte l’8 gennaio con i primi meeting. Ecco il programma dell’attività invernale al Palaindoor del capoluogo marchigiano, con 4 campionati italiani a febbraio

22 Dicembre 2021

Pronti per la nuova stagione. Alla fine di un anno ricco di successi a ogni livello per gli azzurri e per l’atletica delle Marche, è già definito il calendario invernale del 2022 che scatterà subito dopo le festività, sabato 8 e domenica 9 gennaio con le prime gare al Palaindoor di Ancona. Ma anche i successivi weekend del mese saranno dedicati ai meeting nazionali, proseguendo il 15-16 per andare avanti con gli appuntamenti del 22-23 e 29-30 gennaio. Previste inoltre le riunioni a metà settimana di mercoledì 19 e 26.

Tutto tricolore febbraio, perché andranno in scena quattro rassegne consecutive. L’ultima sarà anche quella più attesa, i Campionati italiani assoluti dal 25 al 27, preceduti dai Campionati italiani juniores (under 20) e promesse (under 23) il 5-6 febbraio, dai Campionati italiani master indoor fissati dal 10 al 13 febbraio e dai Campionati italiani allievi (under 18) del 19-20 febbraio, con un meeting infrasettimanale il 16.

Poi l’impianto al coperto del capoluogo dorico vedrà protagonisti gli under 16 nel Trofeo Ai confini delle Marche, incontro per rappresentative regionali cadetti (5-6 marzo), e sono confermati i Campionati italiani paralimpici (12-13) per chiudere con la Coppa Giovani del 20 marzo. Disponibili online tutte le informazioni utili per la stagione indoor 2022 di Ancona: programma delle gare nei meeting, regolamento, protocollo operativo.