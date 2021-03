Fermo: asta per i cadetti al Donzelli

Nel classico appuntamento indoor dedicato alla specialità, per l’edizione numero 14, in gara quest’anno i giovani della categoria under 16 al debutto stagionale

27 Marzo 2021

Prosegue anche quest’anno la tradizione del Memorial Roberto Donzelli. Il meeting interamente dedicato al salto con l’asta, nell’impianto indoor di Fermo, stavolta ha visto in pedana i giovani della categoria cadetti. Un’edizione particolare, la quattordicesima dell’evento organizzato dalla Sport Atletica Fermo, con il ritorno in gara degli atleti under 16 che non erano stati impegnati nelle ultime settimane e hanno avuto quindi la possibilità di fare il debutto stagionale. Al femminile ha vinto la portacolori di casa Jasmine Iafrate superando la quota di 2.50 per migliorare di venti centimetri il record personale, davanti alla compagna di club Alicia Piovicini, seconda con 2.10. Nella prova maschile invece ha commesso tre nulli alla misura d’ingresso di 3.00 il fermano Manuel Nunzi, che l’anno scorso ha partecipato alla rassegna tricolore cadetti con la rappresentativa marchigiana.