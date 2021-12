Cross: i verdetti dei Societari master

Gli uomini della Sef Stamura Ancona e le donne dell’Atletica Amatori Osimo, dopo la seconda e ultima prova ad Ancona, si aggiudicano i titoli regionali per club “over 35” di corsa campestre

07 Dicembre 2021

Una corsa campestre senza limiti di età ad Ancona che ha accolto la seconda e ultima tappa dei Campionati regionali master per società di corsa campestre, abbinata al cross della categoria esordienti (under 12). Sul tracciato intorno al campo Italico Conti, proclamati quindi i team vincitori del titolo marchigiano per club “over 35”: tra gli uomini la Sef Stamura Ancona, davanti ad Atletica Senigallia e Atletica Osimo, mentre al femminile l’Atletica Amatori Osimo ha superato Atletica Ama Civitanova e Sef Stamura Ancona. In chiave individuale, vittoria di Federico Cariddi (SM35, Grottini Team Recanati) nel cross di 6 chilometri in 20’34” su Battista Vennera (SM40, Atl. Ama Civitanova) che chiude in 20’56” seguito da Paolo Antonelli (SM40, Crazy Sport Tolentino), terzo in 21’53” e Antonio Gravante (SM45, Atl. Fabriano, 21’55”).

Sui 4 chilometri per gli “over 60” successo di Stefano Binci (SM60, Atl. Amatori Osimo) in 16’42” lasciandosi alle spalle Corrado Mobili (SM60, Atl. Civitanova, 17’17”), poi Alberto Pierluigi (SM65, Atl. Civitanova, 17’46”) e Stefano Vispo (SM65, Gs Dinamis, 17’56”). La gara femminile di 3 km ha visto invece il dominio di Simona Santini (SF40, Atl. Amatori Osimo) in 11”39 nei confronti di Giovanna Francolini (Atl. Ama Civitanova, 13’51”), Francesca Frulla (SF50, Nuova Podistica Loreto, 15’16”) e Anna Partemi (Nuova Podistica Centobuchi, 15’21”). La prima prova si era svolta a metà novembre, sui prati di Osimo, in occasione del Cross Valmusone.