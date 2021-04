Contributi Regione per società sportive

Aperte le domande per i contributi di Regione Marche per le società che gestiscono o utilizzano impianti sportivi

08 Aprile 2021Regione Marche ha pubblicato sul proprio sito il bando per accedere alla "Misura 11 - Contributi per promuovere e sostenere la ripresa delle attività delle organizzazioni sportive".Si tratta di contributi per ASD e SSD che gestiscono o utilizzano a titolo oneroso impianti sportivi situati all'interno delle Marche, per la ripresa dell'attività a seguito dell'emergenza da Covid-19.Qui il documento per verificare i requisiti e le modalità per accedere ai contributi: Misura 11 Le domande si possono presentare solo attraverso la piattaforma regionale SIFORM2, accessibile tramite il seguent link: Piattaforma Il contributo massimo è di €3.000.