Cadetti: Pagliarini ancora record!

Nuovo progresso per la 15enne sprinter fanese con 9.65 negli 80 metri sulla pista di Recanati, sei centesimi in meno della sua migliore prestazione italiana di categoria

11 Luglio 2021

Sempre più veloce la cadetta Alice Pagliarini. Per la terza volta in questa stagione, la 15enne sprinter marchigiana firma un crono da migliore prestazione italiana di categoria negli 80 metri. La portacolori dell’Atletica Avis Fano accelera di nuovo: al Meeting Città di Recanati (Macerata) scende a 9.65 (vento +0.5), togliendo altri sei centesimi al limite nazionale under 16 da lei stessa ottenuto il 6 giugno a Modena in 9.71.

Un mese prima, all’inizio di maggio, con 9.75 ad Arezzo era riuscita a eguagliare il record siglato da Alessia Cappabianca nel 2017. Ma già l’anno scorso aveva realizzato il tempo più rapido di ogni epoca in questa fascia di età nei 60 metri al coperto, correndo in 7.62 al Palaindoor di Ancona. Entrambi i genitori provengono dall’atletica: il papà Andrea, già tecnico delle Fiamme Gialle, e la mamma Mita Delia, ex velocista.