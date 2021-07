Asta, record a Fermo: Morelli 3.85

Nuovo primato regionale per la 19enne fermana: migliorato di tre centimetri il limite marchigiano assoluto dopo sette anni, oltre a quello di categoria under 20

21 Luglio 2021

Ottimi risultati a Fermo, in un meeting dedicato al salto con l’asta, e nella gara femminile arriva il nuovo record regionale della specialità. La protagonista dell’impresa è Nicole Morelli, 19enne portacolori della Sport Atletica Fermo, che migliora il primato marchigiano assoluto oltre che under 20, superando la quota di 3.85. Notevole la sua progressione: percorso netto con quattro salti validi, senza errori, dall’ingresso a 3.40 proseguendo con 3.55. Poi a 3.70 eguaglia il personale, con cui nella scorsa stagione aveva stabilito il limite regionale juniores indoor, fino a valicare la misura del record, ancora alla prima prova.

Battuto così il 3.82 che a livello assoluto apparteneva a Nadia Caporaletti, realizzato nel 2014, ma anche il 3.80 della categoria under 20 siglato quest’anno dalla compagna di club e vicecampionessa italiana Ludovica Polini. In chiusura, tre nulli a 4.00 ma intanto la giovane fermana può esultare, anche per essere cresciuta di ben quindici centimetri in un colpo solo. Quest’anno si è piazzata al quarto posto ai campionati italiani juniores, ma in carriera è riuscita a vincere l’argento nei Tricolori indoor allieve, due anni fa. È l’ennesima soddisfazione per il tecnico Matteo Corrina, che allena le astiste a Fermo insieme a Giorgio Berdini e Barbara Donzelli.

La neoprimatista regionale chiude in terza posizione, mentre il successo va ad Alessandra Lazzari (Atl. Arcs Cus Perugia) con 4.25 al primo tentativo davanti al 4.15 della ventenne Francesca Zafrani, azzurra ai recenti Europei under 23, che gareggia per la stessa società umbra: entrambe pareggiano il personal best, con prestazioni di valore assoluto in campo nazionale. Al maschile, nella seconda edizione del Trofeo “Compagnia dell’asta Firmum” vince Matteo Masciangelo (Sport Atl. Fermo) a 4.50 e tra i cadetti si migliora Manuel Nunzi (Sport Atl. Fermo) che aggiunge venti centimetri al proprio limite con 3.70.