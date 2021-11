Assoluti indoor: anche nel 2022 ad Ancona

Nella prossima stagione il Palaindoor del capoluogo marchigiano ospiterà di nuovo il massimo evento nazionale al coperto, oltre alle rassegne giovanili

11 Novembre 2021

Anche nel 2022 il Palaindoor di Ancona sarà la principale sede dell’attività nazionale al coperto per l’atletica leggera. Il Consiglio federale ha definito luoghi e date di alcune delle principali manifestazioni per la prossima stagione agonistica e il capoluogo marchigiano ospiterà ancora almeno tre Campionati italiani, tra cui la massima rassegna tricolore. Gli Assoluti indoor si svolgeranno il 25, 26 e 27 febbraio 2022, per la quindicesima volta nell’impianto in via della Montagnola dopo le edizioni nei periodi 2005-2007, 2010-2014 e dal 2016 in poi. L’evento sarà preceduto dai Campionati italiani juniores (under 20) e promesse (under 23), previsti il 5-6 febbraio, oltre che dai Campionati italiani allievi (under 18), in programma il 19-20 febbraio. Confermati quindi i weekend tricolori che metteranno in palio i titoli nazionali al coperto.

RIEPILOGO DATE CAMPIONATI ITALIANI 2022 AD ANCONA

5-6 febbraio: Campionati italiani juniores e promesse indoor

19-20 febbraio: Campionati italiani allievi indoor

25-26-27 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor