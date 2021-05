Angelini, che sprint: 100 metri record

Super crono per la 18enne velocista dell’Asa Ascoli Piceno: con 11”87 sulla pista di Rieti migliora il primato regionale under 20 al debutto nella stagione all’aperto

05 Maggio 2021

Esordio con il botto nella stagione all’aperto per Ilenia Angelini. La 18enne dell’Asa Ascoli Piceno vola nei 100 metri in 11”87 e firma il record regionale under 20 sulla pista di Rieti. È subito velocissima la sprinter, classe 2003, che supera il limite juniores di 11”95 stabilito nel lontano 1986 da Maria Cristina Cedrati, il 22 luglio di quell’anno a Torino. Ma anche il crono di 11”90 realizzato tra le allieve nel 2019 da Melissa Mogliani Tartabini, finora il più rapido di sempre per una marchigiana al di sotto dei vent’anni.

Sensazionale il progresso della giovane ascolana, cresciuta sotto la guida tecnica di Walter Cantalamessa. Quest’inverno era già diventata primatista regionale assoluta dei 60 indoor con 7”49 per demolire il precedente record di ben sette centesimi. Poi è arrivato il terzo posto nella rassegna tricolore di Ancona, al debutto nella categoria juniores che la vedrà in gara anche nella prossima stagione. Proprio a Rieti l’anno scorso era salita per la prima volta sul podio a livello nazionale, seconda nei 200 metri e quindi vicecampionessa italiana under 18.

Con la nuova impresa, maturata in condizioni pienamente regolari (vento lievemente a sfavore di -0.2), conferma il suo enorme salto di qualità rispetto alla passata stagione, visto che sui 100 aveva un record personale di 12”50. E si candida per un ruolo da protagonista a livello nazionale, dopo essere stata convocata di recente per il raduno azzurro a Formia delle staffette giovanili.