10.000: i campioni regionali a Tolentino

L’ascolano Stefano Massimi (Cus Camerino) e la jesina Simona Santini (Amatori Osimo) conquistano i titoli marchigiani assoluti della distanza su pista

19 Aprile 2021

Un successo di partecipazione a Tolentino (Macerata) per i campionati regionali dei 10.000 metri su pista. L’evento ha messo in palio i titoli per gli atleti di Marche, Abruzzo e Umbria, con circa 150 iscritti suddivisi in otto diverse serie: sei maschili e due femminili. A dominare tra gli uomini è stato l’ascolano Stefano Massimi (Cus Camerino) che ha demolito il record personale correndo la distanza in 29’34”70 migliorandosi di oltre un minuto. Sul podio regionale assoluto sono saliti anche Andrea Falasca Zamponi (31’00”49) e Luca Facchinetti (31’27”94), entrambi dell’Atletica Potenza Picena, mentre nella categoria under 23 è riuscito a prevalere Giacomo Fedeli (Cus Camerino) con 34’22”91.

Nella gara femminile la jesina Simona Santini (Atl. Amatori Osimo), ex azzurra della specialità, ha conquistato la vittoria in 36’44”33 davanti a Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona, 37’08”09) e Francesca Bravi (Grottini Team Recanati, 37’36”24), con il primo posto tra le promesse per Sofia Luciani (Team Atl. Marche, 42’58”12).

Assegnati anche i titoli regionali master che hanno premiato in ordine di arrivo Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona, SM40), Marco Campetti (Cus Camerino, SM35), Michele Martufi (Atl. Elpidiense Avis Aido, SM45), Giovanni Francavilla (Sef Stamura Ancona, SM50), Marco Sardellini (Atl. Trodica, SM55), Stefano Binci (Atl. Amatori Osimo, SM60), Alberto Pierluigi (Atl. Civitanova, SM65) e Adriano Rapagnani (Atl. Trodica, SM70).

Tra le donne, affermazioni di categoria per Simona Santini (Atl. Amatori Osimo, SF40), Chiara Capezzone (Atl. Fabriano, SF35), Angela Emily Castellani (Grottini Team Recanati, SF45), Katia De Angelis (Grottini Team Recanati, SF50) e Anna Partemi (Nuova Pod. Centobuchi, SF55) nella manifestazione organizzata dalla Crazy Sport di Tolentino.