Manenti-Jacobs sfida a distanza: 20.58 a 20.61

Torna in gara sui 200 metri il torinese dell’Aeronautica a Nembro, mentre a Campi Bisenzio si migliora l’atleta delle Fiamme Oro nella seconda giornata della fase regionale dei Societari Assoluti

06 Maggio 2018

Confronto a distanza tra azzurri, nella seconda giornata della prima fase per i Campionati di Società Assoluti 2018. A Nembro (Bergamo), rientra in azione lo sprinter Davide Manenti che torna ad esprimersi vicino ai suoi migliori livelli per una volata sui 200 metri in 20.58 (+0.2). Nel 2016 ha raggiunto la finale continentale, ma il 29enne piemontese dell’Aeronautica durante l’anno scorso è stato condizionato da un infortunio. Sempre nel mezzo giro di pista, ma a Campi Bisenzio (Firenze), ancora protagonista Marcell Jacobs (Atl. Virtus Cr Lucca/Fiamme Oro) con un altro record personale portato a 20.61 (+0.2), tre anni dopo il 21.08 che risaliva al 2015 e all’indomani del formidabile 10.12 (+1.9) nei 100 metri. A Modena di nuovo impegnata Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro): la 21enne campionessa europea under 23 dei 400 ostacoli corre in 56.70 al debutto stagionale in questa gara, a poco più di un secondo dal personal best, mentre ieri si era migliorata nella prova senza barriere con 52.25. Tornando a Nembro (Bergamo), il duello nei 400hs uomini è del tricolore Lorenzo Vergani (Cus Pro Patria Milano) che firma il suo terzo tempo di sempre con 50.13 davanti a Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), secondo in 50.70. Il martellista Marco Lingua (asd Marco Lingua 4ever), decimo nella scorsa estate ai Mondiali di Londra, apre la seconda parte della stagione a Torino con 72,22, non ancora al meglio della condizione. Sui 200 metri di Campi Bisenzio (Firenze) invece al femminile 23.46 (+0.2) di Irene Siragusa (Atletica 2005/Esercito). A Bergamo la quasi ventenne piemontese Linda Olivieri (Atl. Monza) chiude in 57.35 sui 400 ostacoli, non troppo distante dal suo primato, e gara d’esordio sugli 800 in solitaria a Caorle (Venezia) per l’azzurra Yusneysi Santiusti (Assindustria Sport Padova) con 2:05.31.

CdS Assoluti 2018 - le sedi della prima prova regionale (5-6 maggio)

Abruzzo: Sulmona (AQ); Alto Adige/Trentino: Bolzano; Basilicata/Puglia: Matera/Bari; Calabria: Siderno (RC); Campania/Molise: Napoli; Emilia-Romagna: Modena; Friuli-Venezia Giulia: Udine; Lazio: Ostia (RM); Liguria: Boissano (SV); Lombardia (uomini): Nembro (BG); Lombardia (donne): Bergamo; Marche: Macerata; Piemonte/Valle d’Aosta: Torino; Sardegna: Selargius (CA); Sicilia: Palermo; Toscana: Campi Bisenzio (FI); Umbria: Orvieto (TR); Veneto: Caorle (VE)

LA CRONACA DALLE 18 SEDI REGIONALI (in aggiornamento)

PIEMONTE - Quattro lanci a Torino nella prima uscita della seconda parte di stagione per Marco Lingua: 72,22 e 71,96 proseguendo con due nulli. Poi il martellista piemontese sceglie di interrompere la sua gara: “Oggi non era giornata, mi sentivo spento in pedana. Ho ancora troppo lavoro di forza nelle gambe, sento la stanchezza e le gambe ancora imballate, meglio lasciar stare per oggi per non compromettere il lavoro fatto. Ora però si riparte, mi prendo qualche giorno di riposo e poi tornerò in gara domenica prossima al meeting di Castiglione della Pescaia”.

TRENTINO-ALTO ADIGE - A Bolzano, duello fra juniores nei 200: al primo assaggio outdoor della nuova categoria, Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team) migliora il PB di tre centesimi, portandolo a 21.33 con vento a favore di 0.2, ma alle sue spalle scende nettamente a 21.44 Francesco Libera (Atl. Valli di Non e Sole) che fino a stamattina aveva un personale di 21.86. Sfiora il proprio limite nei 400hs Caren Agreiter (Bruneck Brunico Volksbank): con 58.73 resta sopra di quattro centesimi rispetto al primato dello scorso anno agli Assoluti di Trieste.

Società ammesse alle Finali del C.d.S. Assoluto su Pista 2018 (previo punteggio di conferma)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it