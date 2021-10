Trofeo delle Province: una grande festa!

Genova, 10 ottobre 2021

11 Ottobre 2021Grande partecipazione, domenica 10 ottobre a Villa Gentile, in occasione del Trofeo delle Province per selezioni cadetti e ragazzi. Nei 1000 cadette continua a volare la spezzina Elena Irbetti, capace per l’ennesima volta di scendere sotto il limite cronometrico dei tre minuti con 2’58”55 e primo posto davanti a Maddalena Artesi del Cus Genova, 3’13”43. In campo maschile si afferma Fikadu Santelia della Trionfo Ligure in 2’49”03 cogliendo il primo posto davanti al consocio Filippo Bruno, 2’50”60. Negli 80 cadetti è primo Junior Igene (Spezia) con 9"87. Nel tetrathlon A ragazze primo posto della genovese Veronica Meniconi con 2348 punti (60/9”28, 600/1’52”07; 4.13/lungo; 6.87/peso) davanti a Sophie Barbieri, 2327. Nei 60 ragazze si afferma Sophie Barbieri con 8”88, e nel peso ragazzi a vincere ci pensa Luca Radici con 14.75. Nelle gare di contorno da registrare la nuove migliore prestazione ligure sul miglio allievi per Tommaso Arena (Trionfo Ligure), e migliore italiana F55 per Emanuela Massa (Cambiaso Risso).La provincia vincitrice del trofeo Cadetti e Cadette è stata Genova; quella del Trofeo Ragazzi e Ragazze è stata La SpeziaDanilo Mazzone-Addetto Stampa