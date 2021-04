Meeting di Apertura di La Spezia - I risultati

25 aprile

26 Aprile 2021

MEETING APERTURA

Successo di partecipazione, domenica 25 aprile, in occasione del Meeting di apertura sulla pista del Montagna di La Spezia, con competizioni affollate e un risultato di valore nazionale come 5.15 nell’asta, di Matteo Oliveri. Lo junior ligure, cresciuto nella Maurina olio Carli e attualmente in forza alla Virtus Lucca, ha ottenuto la migliore prestazione stagionale italiana di categoria, aggiungendo cinque centimetri al suo primato al coperto. Alice Franceschini dell’Atletica Spezia Duferco ha dimostrato una condizione ottimale vincendo i 1500 in 4’36”74, davanti a Giada Settino (Toscana Atletica), con terzo posto (all’esordio sulla distanza) per la consocia allieva Emma Panettieri, 4’44”72. Doppietta dell’Atletica Spezia Duferco nello sprint e nel giro di pista grazie all’intramontabile Eleonora Martini, con 12”13 sui 100 (0.0) e 55”54 sui 400. Ancora Atletica Spezia Duferco sui 1500 uomini, vinti da Andrea Del Sarto in 3’55”86 davanti a Roberto Nicolai, 3’59”74, e terza piazza per lo junior Ludovico Vaccari (Atletica Arcobaleno Savona), 4’05’’76. Nei 100 primo posto per Luca Biancardi (Atletica Arcobaleno Savona) in 10”82 (+1.1), davanti a Vittorio Massucci (Atletica Toscana), 10”86.

Danilo Mazzone-Addetto Stampa