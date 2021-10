Campionati Italiani Cadetti: la rappresentativa Ligure

Parma, 2 e 3 ottobre

Un lampo che attraversa il Lauro Grossi di Parma domenica 3 ottobre: è Junior Igene, spezzino in forza al Dopolavoro Ferroviario, che vince il titolo italiano cadetti dei 300 metri in 36”21, dopo avere superato il coriaceo laziale Francesco De Santis, 36”68. Un titolo tricolore e una volata entusiasmante che hanno messo in luce le indubbie qualità dello sprinter ligure. E’ il punto più alto della selezione regionale impegnata, sabato 2 e domenica 3 ottobre, sul sintetico parmense. Negli 80 vincitore della seconda serie, e quindi terzo in classifica generale, Mario Bersanetti dell’Universale Don Bosco con 9”49; terza piazza anche per Elena Irbetti, davvero promettente, che ha portato i colori della Duferco sul podio con 3’01”49. Quarto posto per Eleonora Lintas (Trionfo Ligure), con 47.91 nel martello. Bene anche Samuele Paris della Maurina Imperia, che ha colto il quarto posto nel giavellotto con 48.47. Settima Zoe De Bernardi (Maurina) con 1.40 nell’alto. Nel salto triplo nono posto di Davide Matrone (Atletica Sarzana) con 11.06 (-0.5). Settima anche la 4x100 cadetti con 45”19 grazie a Mario Bersanetti, Gabriele Quattropani, Mattia Calcagno e Junior Igene. . Infine, due decimi posti: 51”44 della 4x100 cadette (Charlotte Pellegrini-Anna Crovetto-Giulia Aiello- Emma Barnieri), e 9.73 nel getto del peso di Beatrice Musso (Atletica Varazze). La liguria è stata , nella classifica per regioni, undicesima fra i cadetti e sedicesima fra le cadette.

Danilo Mazzone- Addetto Stampa Fidal Liguria

04 Ottobre 2021