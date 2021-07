Lignano-sprint, attesa l'olimpionica Thompson

Sabato l’edizione numero 32 del Meeting Sport Solidarietà: nei 100 metri annunciata dagli organizzatori la giamaicana medaglia d'oro a Rio. L’alto maschile dedicato a Talotti. DIRETTA TV RaiSport+HD

02 Luglio 2021

Serata di stelle dell’atletica mondiale a Lignano Sabbiadoro (Udine) per il 32° Meeting Sport Solidarietà, sabato 3 luglio. La più attesa è la velocista giamaicana Elaine Thompson-Herah, due volte campionessa olimpica in carica (100 e 200), annunciata dagli organizzatori al via nei 100 metri quando manca meno di un mese ai Giochi di Tokyo. Quest’anno la fuoriclasse caraibica ha già corso in 10.78 all’inizio di maggio, ma è anche la quinta di sempre con 10.70 nel 2016. Da poche ore è sbarcata in Friuli insieme ai compagni di squadra per prepararsi all’appuntamento a cinque cerchi. È suo il record del meeting, realizzato nel 2015 con 11.11, e in più edizioni è stata testimonial solidale correndo al fianco degli atleti con disabilità che da sempre hanno spazio nell’evento. Se la vedrà tra le altre con la connazionale Natasha Morrison. Al maschile lo statunitense Mike Rodgers, oro iridato della 4x100, sarà opposto al giovane giamaicano Niggel Ellis. Un’altra big sarà in pedana nel lancio del disco: la cubana Yaimé Perez, campionessa mondiale della specialità.

In chiave azzurra da seguire la triplista Ottavia Cestonaro (Carabinieri), tornata di nuovo sopra i quattordici metri con il 14,09 di domenica agli Assoluti di Rovereto. Tra le avversarie spiccano le cubane Leyanis Perez, 19enne atterrata a 14,53 martedì scorso a Castellon, e Davisleydi Velazco, ma anche la lituana Diana Zagainova, già oro europeo under 23. Nel lungo toccherà al vicecampione italiano Gabriele Chilà (Fiamme Gialle). Il meeting conferma la sua forte vocazione internazionale in tante gare: ancora Giamaica sui 110 ostacoli con il ventenne Rasheed Broadbell (quinto al mondo quest’anno con 13.10), lo statunitense Jarret Eaton e il sudafricano Antonio Alkana. Sui 100hs Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli) troverà Hannah Jones, australiana da 12.91. Giro di pista con l’americana Kaylin Whitney, quinta in 50.29 ai recenti Trials sui 400 metri.

Nel salto in alto sarà dedicato un ricordo speciale ad Alessandro Talotti, il campione azzurro scomparso qualche settimana fa. In gara il bielorusso Dzmitry Nabokau (2,36 PB), il cubano Luis Enrique Zayas (2,33) e il keniano Mathew Sawe (2,30). Previsto poi un riconoscimento alla carriera a Massimo Di Giorgio, a quarant’anni dal suo 2,30, allora record italiano. In palio l’ottava edizione del Trofeo Ottavio Missoni sui 400 ostacoli che schierano in pista gli americani Quincy Downing, accreditato con 48.13, e Aldrich Bailey, quarto ai Trials di Eugene in 48.55.

Sfide interessanti nel mezzofondo: 800 metri con lo statunitense Erik Sowinski, bronzo mondiale indoor nel 2016, e lo spagnolo Alvaro de Arriba, campione europeo al coperto nel 2019, per un treno che potrebbe sfruttare l’azzurro Joao Bussotti (Esercito), sceso a 1:46.20 quest’anno, oltre al bosniaco Abedin Mujezinovic senza dimenticare Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto) e David Nikolli (Caivano Runners). Nei 1500 i nomi di riferimento sono l’australiano Rorey Hunter e la russa Anastasia Eremyants, ma la prova maschile vedrà in azione Mohad Abdikadar (Aeronautica) mentre quella femminile Elisa Bortoli (Esercito), terza agli Assoluti, e Micol Majori (Pro Sesto Atletica).

Nel meeting allestito dalla Nuova Atletica dal Friuli del patron Giorgio Dannisi, come tradizione a partire dall’edizione 1990, in programma anche le gare per atleti con disabilità intellettive di Special Olympics a cimentarsi sui 50 metri. In apertura le competizioni regionali con il tentativo di migliorare il più antico primato assoluto del Friuli-Venezia Giulia sulla distanza dei 500 metri detenuto da Ottavio Missoni fin dal 1940 con 1:03.3.

TV - Prevista la trasmissione in diretta su RaiSport + HD dalle ore 21.15 alle 23.00 di sabato 3 luglio.

