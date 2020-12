Le nomination per l’Atleta dell’Anno 2020

Il sondaggio della Federazione Italiana di Atletica Leggera per scegliere i migliori della stagione. Sei categorie in gara. Su Facebook e Instagram si esprimono le preferenze fino al 21 dicembre, vota anche una giuria di qualità

12 Dicembre 2020

Adesso tocca a voi. Anche in questa stagione la Federazione Italiana di Atletica Leggera lancia un sondaggio per incoronare l’Atleta dell’Anno: il più emozionante, la prestazione più significativa, l’esempio da seguire. Da oggi, e fino al 21 dicembre, tutti possono contribuire alla scelta premiando gli atleti che abbiano saputo interpretare al meglio il 2020 nonostante tutte le difficoltà, riuscendo comunque a sfruttare le occasioni a propria disposizione. Quelli che presentiamo sono i candidati, e le candidate, per il titolo di migliore della stagione in sei categorie: uomini, donne, under 20 uomini, under 20 donne, master uomini, master donne. I sei vincitori risulteranno dalla combinazione dei voti espressi sui social network della FIDAL (Facebook e Instagram) e dei voti espressi da una giuria di qualità.

MIX - Il sondaggio sui social è aperto a tutti: c’è tempo fino a lunedì 21 dicembre, alle ore 12, per scegliere i propri preferiti sulle pagine Facebook e Instagram della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Per votare basterà cliccare “Mi piace” alla foto dell’atleta sul post originale (non saranno considerati i voti espressi sulle condivisioni). Le preferenze espresse sui social saranno poi combinate con quelle di una giuria di esperti composta da giornalisti, tecnici, consiglieri federali e altri “addetti ai lavori” che nei prossimi giorni saranno chiamati a scegliere.

ASSOLUTI

Criteri

Record italiani assoluti/migliori prestazioni italiane assolute individuali

Primi tre posti liste europee 2020 outdoor

Vittorie in Wanda Diamond League

Performance extra di valore

UOMINI

YEMAN CRIPPA (Fiamme Oro) - Record italiano 3000 metri (7:38.27), record italiano 5000 metri (13:02.26)

ESEOSA DESALU (Fiamme Gialle) - Vincitore in Wanda Diamond League (200, Bruxelles). Secondo tempo in Europa (20.35)

LEONARDO FABBRI (Aeronautica) - Record italiano indoor peso (21,59). Prima misura in Europa (21,99), secondo al mondo

EYOB FANIEL (Fiamme Oro) - Record italiano maratona (2h07:19)

MARCELL JACOBS (Fiamme Oro) - Terzo tempo in Europa nei 100 (10.10)

DANIELE MEUCCI (Esercito) - Record italiano 10 km (28:08)

DAVIDE RE (Fiamme Gialle) - Terzo tempo in Europa nei 400 (45.31)

EDOARDO SCOTTI (Carabinieri) - Vincitore in Wanda Diamond League (400, Roma). Secondo tempo in Europa (45.21)

GIANMARCO TAMBERI (Atl. Vomano) - Seconda misura in Europa nell’alto (2,30 - 2,31 indoor)

FILIPPO TORTU (Fiamme Gialle) - Primo tempo in Europa nei 100 (10.07)



DONNE

LUMINOSA BOGLIOLO (Fiamme Oro) - Vincitrice in Wanda Diamond League (100hs, Stoccolma). Performance: 12.79 nei 100hs

GIOVANNA EPIS (Carabinieri) - Performance: 1h11:14 nella mezza maratona

SARA FANTINI (Carabinieri) - Performance: 70,73 nel martello

ELEONORA GIORGI (Fiamme Azzurre) - Migliore prestazione mondiale marcia 35 km (2h43:43)

ANTONELLA PALMISANO (Fiamme Gialle) - Migliore prestazione italiana marcia 10 km (41:28). Vincitrice match internazionale Podebrady marcia 20 km

ELENA VALLORTIGARA (Carabinieri) - Performance: 1,96 indoor nell’alto

UNDER 20

Criteri

Record italiani/MPI italiane di categoria, nelle specialità individuali inserite nel programma dei campionati italiani

Performance extra di valore, scelte nella categoria juniores

UOMINI

LORENZO BENATI (Atl. Roma Acquacetosa) - Performance: 46.30 nei 400

ALAIN CAVAGNA (Atl. Valle Brembana) - Performance: vincitore match internazionale U20 Casto, montagna

MATTIA FURLANI (Studentesca Rieti Andrea Milardi) - Migliore prestazione italiana U16 alto (2,10)

FRANCK BRICE KOUA (Cus Pro Patria Milano) - Migliore prestazione italiana U20 110hs/106 cm (13.95)

NICOLA LOMUSCIO (Amatori Atl. Acquaviva) - Migliore prestazione italiana U18 indoor marcia 5000 (20:54.38)

JHONATAM MAULLU (Dinamica Sardegna) - Record italiano U20 giavellotto (73,06)

CARMELO MUSCI (Fiamme Gialle) - Record italiano U20 indoor peso 6kg (20,25). Record italiano U20 disco 1,750 kg (64,97). Migliore prestazione italiana U20 peso 7,26 kg (18,71)

ENRICO SACCOMANO (Atl. Malignani Libertas Udine) - Performance: 56,90 nel disco 2 kg

LORENZO SIMONELLI (Esercito) - Performance: 13.67 nei 110hs/99 cm



DONNE

SARA BUGLISI (Sportclub Merano) - Performance: 23:01.30 nei 5000 indoor di marcia (MPI U20)

DILETTA FORTUNA (Carabinieri) - Performance: 52,66 nel disco

LARISSA IAPICHINO (Atl. Firenze Marathon/Fiamme Gialle) - Record italiano U20 lungo outdoor (6,80) e indoor (6,40). Campionessa italiana assoluta (lungo). Seconda italiana di sempre (lungo)

DALIA KADDARI (Fiamme Oro) - Record italiano U20 200 outdoor (23.23) e indoor (23.85). Campionessa italiana assoluta (200)

RACHELE MORI (Atl. Livorno) - Record italiano U20 martello 4 kg (65,03). Migliore prestazione italiana U18 martello 3 kg (70,41). Secondo posto agli Assoluti da allieva

IDEA PIERONI (Atl. Virtus Lucca/Carabinieri) - Performance: 1,90 indoor nell’alto

VERONICA ZANON (Assindustria Sport Padova) - Record italiano U20 triplo outdoor (13,84) e indoor (13,65)

MASTER

Criteri

Record mondiali o europei

Medaglie d'oro agli Europei

Performance extra di valore, scelte tra le migliori prestazioni italiane realizzate in stagione

UOMINI

GABRIELE CALDARELLI (Atl. Firenze Marathon) - Oro M60 Europei non stadia 30 km marcia

ANTONIO CASO (Arca Atl. Aversa Agro Aversano) - Migliore prestazione italiana decathlon SM70

ARAMIS DIAZ (Atl. Biotekna Marcon) - Record mondiale 400 ostacoli M45

GIOVANNI FINIELLI (Gs Tortellini Voltan Martellago) - Migliore prestazione italiana 800 SM70

ARRIGO GHI (Atl. Santamonica Misano) - Record europeo asta M75 eguagliato

MARCO GIACOMINI (Cus Sassari) - Migliore prestazione italiana peso SM60

PAOLO LOMBARDI (Atl. Virtus Castenedolo) - Migliore prestazione italiana 100 ostacoli SM55

FRANCESCO PADERNO (Amatori Masters Novara) - Migliore prestazione italiana 400 SM85

ROBERTO PIASER (Atl. San Biagio) - Ori M70 Europei non stadia 10 km marcia e 30 km marcia

DAVIDE RAINERI (Cs San Rocchino) - Record mondiale miglio M45



DONNE

CHIARA ANSALDI (Atl. Sandro Calvesi) - Migliore prestazione italiana alto SF50

ANNA MARIA FAMEA (Podistica Pattese) - Oro W50 Europei non stadia 20 km marcia

CARLA FORCELLINI (Atletica dei Gelsi) - Record europeo asta W60

NIVES FOZZER (Nuova Atletica dal Friuli) - Migliori prestazioni italiane martello, martello m.c., pentathlon lanci SF90

GIANNA LANZINI (Assi Giglio Rosso Firenze) - Migliore prestazione italiana 200 SF60

BARBARA MARTINELLI (Us San Vittore Olona 1906) - Migliori prestazioni italiane 400 e 800 SF55

EMMA MAZZENGA (Expandia Atl. Insieme Verona) - Record europeo 400 W85

LUCIA POLLINA (La Fratellanza 1874 Modena) - Migliore prestazione italiana 800 SF45

FRANCESCA RIMONDA (Vigonechecorre) - Oro W35 Europei non stadia mezza maratona

LOREDANA TURRENI (Romatletica Footworks) - Migliore prestazione italiana triplo SF60

