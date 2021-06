Yaremchuck e Benedetti con l'Esercito

La forte mezzofondista di ACSI Italia e la lanciatrice, più volte al record regionale, della Studentesca "Andrea Milardi" indosseranno la maglia dell'Esercito. Con loro altre due new entry. Tutti i dettagli

10 Giugno 2021Quattro nuovi ingressi per l’atletica nel. A indossare la nuova maglia sarà Sofiia, forte specialista del mezzofondo e della mezza maratona (PB di 1h10:33), ucraina d’origine, in arrivo dall’ACSI Italia Atletica. Un’altra new entry dal mezzofondo e dal cross: è Jacopo, cresciuto nella Trieste Atletica, medaglia d’argento under 23 a squadre agli Europei di cross di Lisbona 2019. Ostacolista e quattrocentista è invece Angelica, sbocciata nel Team Atletica Marche, tricolore juniores in carica nei 400hs. E nei lanci (peso e disco) la novità è la junior Benedetta, più volte campionessa italiana giovanile, detentrice di record regionali, che approda in Esercito dalla Studentesca Rieti Milardi.