Weekend in pista per il Lazio

A Rieti si chiude il Trofeo Perseo mentre ACSI Italia Atletica in gara nel Campionato Nazionale Individuale su Pista ACSI a Molfetta

29 Ottobre 2021Due eventi in pista per le società lazlai in questo weekend: uno è a Rieti, con la chiusura del Trofeo Perseo e l'altro è a Molfetta per il Campionato Nazionale Individuale su Pista ACSI. A Rieti, domanica, per la chiusura del, una mattinata dedicata a salti e lanci: dalle 11 il triplo allievi e allieve e poi l'alto allievi. Alle 11.20 il martello allievi e allieve e a seguire il disco. Chiude il giavellotto femminile per cadette, allieve, junior e senior.Le donne dell'ACSI Iitalia Atletica, invece, saranno a Molfetta per Campionato Nazionale Individuale su Pista ACSI dal 30 ottobre al 1° novembre: iscritte Francesca, Clarissa, Martina, Veronica, Elisa, Giulia, Giada