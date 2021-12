Venerdì 31 Dicembre torna la We Run Rome

PERCORSO TRA LE MERAVIGLIE DI ROMA

In occasione del suo decennale e dopo lo stop causato dalle misure restrittive anti-covid, L'Atleticom We Run Rome riparte dedicando i 10 km della corsa più affascinante al mondo a Emil Zátopek, la locomotiva umana, uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, senza dubbio tra i personaggi più affascinanti dell’atletica mondiale.

L'Atleticom We Run Rome si corre ormai da ben 10 anni il 31 dicembre a Roma, con inizio alle 14.00, all’interno del perimetro storico della città. Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla, ogni anno un fiume colorato e festante di uomini, donne e bambini si riversa per le strade di Roma.



Per questa storica edizione dedicata ai Rioni di Roma, la maglia di gara non poteva che essere rosso pompeiano, il colore della Città Eterna. L'Atleticom We Run Rome 2021 sarà limitata ad un massimo di 6000 partecipanti e si svolgerà in ottemperanza e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti riguardo il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, diramate dagli organi competenti e definiti dalla FIDAL in collaborazione con il Ministero della Salute e il CTS. La partenza della corsa sarà strutturata a “Onde”, ciascuna onda, come da indicazioni del protocollo federale, sarà composta da massimo 2000 atleti. Ognuna delle partenze sarà scadenzata predisponendo un adeguato intervallo temporale tra ognuna e con un distanziamento fisico tra ogni atleta. L'ATLETICOM WE RUN ROME si svolge sotto l’egida della FIDAL, è inserita nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label e gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio. L’evento sarà prodotto e trasmesso da Rai Sport.

I TOP ATLETI

Al via alcuni atleti di punta del panorama nazionale e internazionale. In primissimo piano Daniele Meucci, trionfatore in ben due edizione della We Run Rome (2013 e 2018) e in cerca dell’ambizioso tris, Marco Najibe Salami e Daniele D'Onofrio, entrambi medaglia d’oro a squadre in Coppa Europa sui 10.000 metri, Francesco Guerra, azzurro ai recenti Europei di Cross di Dublino, e Ahmed Abdelwahed, medaglia d'argento nei 3000 siepi agli Europei Under 23 del 2017 . Tra le donne, particolarmente attesa l’eritrea Rahel Daniel, che dovrà guardarsi dagli attacchi di Sofiia Yaremchuk, sempre protagonista sulle strade della sua Roma, e di Federica Zanne.

GLI ARBITRI DELL’AIA ALL'ATLETICOM WE RUN ROME

Uno dei rioni, il “Colonna” sarà dedicato interamente agli arbitri. Come ormai appuntamento fisso da diversi anni a questa parta, il 31 dicembre sarà anche il giorno della RefereeRUN, la corsa che vedrà protagonisti gli arbitri di calcio all’interno dell'Atleticom We Run Rome. Quest’anno l’evento acquista un valore ancora più importante poiché sarà dedicato a Stefano Mattera, il Presidente della Sezione di Roma1, prematuramente scomparso. Tra gli arbitri che saranno presenti allo stadio Nando Martellini di Caracalla, in prima fila Daniele Doveri, il neo presidente di Roma 1, quindi Paolo Valeri in rappresentanza della sezione Roma 2 e Alessandro Paone, responsabile della commissione Studio-Eventi dell’AIA. Saranno oltre 200 i direttori di gara che prenderanno parte alla competizione: tra questi il Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio Giulio Dobozs, ex assistente CAN, e Luca Ursano, campione RefereeRUN in carica e atleta della Nazionale Italiana di atletica leggera, capace di un sesto posto agli ultimi Europei di categoria Under 23 a Tallin. Non sarà presente fisicamente, ma manderà il proprio saluto ai tanti atleti in gara, Alfredo Trentalange, Il Presidente dell’AIA che con tutto il Comitato Nazionale sostiene da sempre la RefereeRUN. La postazione AIA allestita in occasione della gara avrà tante novità compresa la consegna a tutti gli associati della nuova maglia tecnica dell'Associazione. L’occasione sarà anche quella di promuovere la campagna di reclutamento per i Corsi Arbitri #DiventArbitro e per partecipare alla raccolta fondi del Charity Sponsor AIL (Associazione Italiana per la lotta alle Leucemie e Linfomi) con l’acquisto delle stelle di natale.

NUMERI E CURIOSITA' 30 - Le nazioni rappresentate

31 - Atleti dagli Stati Uniti, il paese con il più alto numero di iscritti in America del Nord

6 1 - atleti dalla Spagna, il paese con il più alto numero di iscritti in Europa (a parte l’Italia)

8 - Giappone

13 - Filippine

17 - Regno Unito

3300 - gli atleti romani in gara

65% - Atleti Uomini

35% - Atleti Donne

8 7 - Gli anni dell’atleta più maturo partecipante alla competitiva

3 - Gli anni del partecipante più giovane iscritto alla 5km

300 - I volontari sul percorso

200 - Gli arbitri dell’Aia che parteciperanno alla corsa

50 - I Pacers di che guideranno i partecipanti lungo il Percorso

ISCRIZIONI