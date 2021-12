Ultima tappa del Trofeo Mezzofondo

Gare a Rocca di Papa organizzate dall’Atletica Rocca di Papa e dal Comitato Provinciale di Roma Sud: ecco i dettagli e gli iscritti della giornata

17 Dicembre 2021

Domenica 19 dicembre a Rocca di Papa si disputa l’ultima tappa del Trofeo Autunnale di Mezzofondo 2021, con il Campionato provinciale di corsa campestre a staffetta mista e gare extra per le categorie degli assoluti e master, per un totale di quasi 400 partecipanti. Manifestazione organizzata dall’Atletica Rocca di Papa e dal Comitato Provinciale di Roma Sud. Luogo dell’evento il Parco comunale “La Pompa”, si entra dalla Piazza Giuseppe di Vittorio e da Via Pozzo del Principe.

I PUNTEGGI – Per le categorie esordienti, la classifica finale sarà composta dai 3 migliori punteggi su 4 gare più il bonus di 20 punti della staffetta mista dell’ultima prova in programma a Rocca di Papa. E’ stata esclusa la prova di Frascati, in quanto fu annullata sia a livello individuale, che per la classifica di società!

Le categorie dei ragazzi e cadetti, sommeranno i migliori 4 punteggi ottenuti nelle 5 prove individuali da ciascun atleta più il bonus punteggio di 20 punti della partecipazione alla staffetta mista di Rocca dii Papa, che determinerà il punteggio finale individuale. In caso di parità varrà il miglior piazzamento nell’ultima prova individuale.

PROGRAMMA – Si inizia alle ore 9.45 con la gara dei 5000 metri assoluti uomini e donne, alle 10.25 la staffetta mista cadetti/e (2x2000 metri) a seguire quella dei ragazzi/e (2x1000), dalle ore 11.15 le staffette miste esordienti M10/F10 (2x800), gli M8/F8 (2x400), ed infine quella dei più piccoli la M5/F5 (2x400).

PREMIAZIONI – Alle ore 12.20 avranno inizio le premiazioni del Trofeo Autunnale di Mezzofondo 2021, delle società e delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti sia maschili che femminili. Il Trofeo composto da cinque prove alla quale, poi ci saranno da aggiungere le staffette miste; ha visto la presenza di un notevole numero di atleti, tutto ciò chiude un anno positivo per i grandi successi riscossi anche in ambito nazionale grazie al fervore del Comitato Provinciale di Roma sud.

mor.sad.