Tutti i vincitori della domenica di Colleferro

In gara anche gli Esordienti al Natali: sono stati circa 300 in gara. Un evento che fa riassaporare la normalità. Spazio anche ad altri 700 atleti di tutte le categorie: i risultati

14 Giugno 2021

di Moreno Saddi

Una splendida domenica di sport a Colleferro, con oltre 1000 atleti partecipanti, per un ritorno alla quasi normalità, grazie anche alla possibilità dell’entrata di un accompagnatore per atleta!

Colleferro ha ospitato una giornata intera dedicata all’atletica leggera, questa domenica 13 giugno 2021 allo Stadio “Maurizio Natali. Oltre 1000 atleti suddivisi in circa 300 esordienti nella mattinata e oltre 700 dai ragazzi agli assoluti e master nel pomeriggio. La manifestazione era riservata alle società di Roma Sud, Latina e Frosinone per quanto riguarda la seconda giornata del Campionato Provinciale Esordienti, Ragazzi/e, mentre era aperta a tutti quella del Campionato Provinciale Cadetti/e, e Manifestazione Nazionale assoluta.

RIPRENDE A PIENO REGIME L’ATLETICA!!! – Si fa sul serio oggi, eccellente spettacolo, per tutti grazie all’impeccabile organizzazione dell’Atletica Colleferro Segni, egregiamente guidata dal presidente Massimiliano Ferrazza con la collaborazione del Comitato Provinciale di Roma Sud con l’onnipresente, presidente Daniele Troia, il Referente Tecnico Alessandro Carletti, il gruppo giudici gara, l’elaborazione dati di Stefano Troia e il commento delle gare di Marina Marinelli, trasmesso per la prima volta in diretta streaming. La manifestazione del pomeriggio può essere rivista su internet all’indirizzo QUI

ESORDIENTI – Nella mattinata si sono svolte le gare di Biathlon, per i nati nella fascia dai 5 agli 11 anni, di cui citiamo solamente la categoria EM10-EF10 nati nel 2010/11; dei quali si sono distinti nei 50: Riccardo Mochi (Atl. Frascati/8.12) e Gloria Franceschetti (Atl. Valmontone/7.71). 400: Pascal Nigrelli (Atl. Colleferro Segni/1:09.75) e Chiara Tarquini (Atl. Frascati/1:09.91). Vortex: Claudio Bureca (Atl. Neptunia/31,62) e Sofia Mosti (Atl. Frascati/21,05).

Lungo: (EM8-2012) Andrea Mastrostefano (G.Scavo Velletri/3,42) e (EF8-2012) Benedetta Cappellari (Atl. Neptunia/3,52).

RAGAZZI/E – Ci sono volute 8 serie per decretare nella velocità il vincitore dei 150: Andrea Schiano (Atl. Frascati/19.75), che ha prevalso nettamente su Matteo Deporzi (Atl. Rocca Priora/20.13). Al femminile 9 serie, anche qui netta affermazione di Sofia Iacoangeli (Atl. Frascati/20.76), su Danila Di Vito (Formia Atl.Leg./21.39). Nel mezzofondo si va forte e fioccano i personali nei 600: la spunta dopo un lungo inseguimento, Claudio Fanelli (Atl. Frascati/1:34.16), nei confronti di Valerio Ciaramella (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/1:34.22), che ha ceduto proprio sulla linea del traguardo, il terzo posto lo conquista vincendo la seconda serie, Gabriele Germani (Runners Ciampino/1:35.12). Per le ragazze non c’è stata storia, corsa in testa dall’inizio fino alla fine di Flaminia Caruso (Atl. Frascati/1:44.11), imprendibile dalle compagne di squadra Giorgia Sala (1:48.95) e Sofia Corini (1:54.61). Le staffette premiano la società frascatana, 4x100: 1^ Atletica Frascati con (Fanelli-Pagano-Saddi-Schiano), in 52.92, 2^ Giovanni Scavo Velletri con (Trenta-Gasparrini-Tivadar-Santucci), in 59.27. Al femminile l’Atletica Frascati con (Corini-Sala-Caruso-Bocaj), in 56.72, 2^ l’Atletica Cecchina Al.Pa. con (Mazzarelli-Del Prete-Andreassi-Calvaruso), in 57.79.

Nei concorsi, ecco i vincitori nel salto in alto: dopo il secondo posto nei 600, Valerio Ciaramella (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano), s’impone valicando l’asticella con l’ottima misura di 1,54 e al secondo posto c’è Gabriele Filosa (Formia Atl.Leg./1,34). Dopo i 150 fa il bis per le ragazze, Sofia Iacoangeli (Atl. Frascati), con 1,34, dopo esser passata direttamente alla misura di 1,43, realizzando tre nulli. Secondo posto per Vanessa Liguori (Nissolino Atl. Latina 80/1,28). Nel peso si prende la vittoria alla prima prova, Junio Cappellari (Atl.

Neptunia), con l’ottima misura di 9,91, seguito da Riccardo Di Camillo (Formia Atl.Leg./9,29). Predominio di Sarah Sambusetti (Olimpia Nettuno), che vince anche lei alla prima prova con 9,10. Seconda è Benedetta Bellapadrona (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/7,52).

CADETTI/E – Si aggiudica i 300 Valentino Sechini (Atl. Neptunia), con il tempo di 39.90, a pochi decimi lo segue, Emanuele Ricozzi (AREA Atl. San Cesareo/40.24). Al femminile primo posto di Giulia Romagnoli (Amatori Top Runners Cast.Rom.), in 46.24, seconda Gloria Ciaffi (AREA Atl. San Cesareo/47.24). Duello nel mezzofondo, nei 1000: si prende la vittoria Diego Carletti (Atl. Frascati), con il crono di 2:52.80, tallonato da Christian Nardi (Atl. Cecchina Al.Pa./2:53.62). Vince Eleonora Mattogno (Atl. Frascati), in 3:19.08, a tre secondi dal personale, seguita dalla compagna di squadra Eleonora Massimi, in 3:27.70. Nel triplo Diego Carletti (Atl. Frascati/12,18) e Elisa Andreassi (Atl. Cecchina Al.Pa./10,09). Misure ottenute all’ultima prova da tutti e due gli atleti. Disco: vittorie di Gianluca Ferri (AD Maiora Frascati/19,83), e Laura Leoni (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/22,05).

ASSOLUTI – Dalla pista alle pedane, ecco alcuni risultati che hanno coinvolto gli atleti dalla categoria allievi fino a quella dei master. Per le donne, nei 400 piani era in gioco il minimo per i campionati assoluti di Rovereto a fine mese. Sfuma di pochi decimi, il risultato positivo per Maria Beatrice Marchetti (Atl. Gran Sasso Teramo), termina il giro di pista in 56.01. La romana di stanza in Abruzzo per gli studi, prossima alla laurea. Nel peso, ancora una prestazione di rilievo per la master: Gilda D’Ambrosio (Liberatletica), ottiene il personale al penultimo lancio, con la misura di 7,82 a 36 centimetri dal primato italiano SF75. Sono ben 24 cm. di miglioramento dal 7,58 realizzato a Lecce lo scorso anno.