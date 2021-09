Trofeo Regioni Master, Lazio al 9° posto

A Mondovì 20 atleti partiti dal Lazio hanno difeso i colori del movimento regionale. Diversi i risultati interessanti nell'evento vinto dai padroni di casa del Piemonte

05 Settembre 2021

Venti atleti laziali hanno difeso i colori del Lazio a Mondovì, al Trofeo delle Regioni Master che ha contato 430 iscritti. Nono posto nella classifica combinata per il Lazio, con 12 gare al femminile e 11 al maschile; podio con Piemonte, Veneto e Lombardia.

Tra le migliori prestazioni al femminile, quella di Daniela Ricciutelli (Liberatletica/SF65), seconda nella marcia in 18:30.78 e Anna Beatrice Micheletti (Romatletica Footworks/SF65), quarta nei 100 in 15.83 e sesta nei 400 con 1:18.85. C'è anche il terzo posto della staffetta 4x100 femminile che chiude in 1:00.37 con Vanessa Landi, Anna Beatrice Micheletti, Laura Lazzarotto, Cristina Paganelli. Bene anche Daniela Aliquò (Liberatletica), quarta nei 1500 SF55 con 5:40.78 e quarta Cinzia Barletta (Liberatletica) SF60 in 6:06.29. Al maschile da segnalare il sesto posto di Alfonso Sorice (Liberatletica) nell'alto con 1,54.



Un evento che ha fatto da antipasto ai campioanti italiani in scena a Rieti da giovedì a domenica 9-12 settembre.



Per eventuali segnalazioni di errori o aggiunte stampa@fidallazio.it



ch.di.