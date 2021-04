Trofeo Perseo a Rieti con Bruni e Bianchetti

L'astista e il pesista reatini saranno il pezzo forte di due ore di gare al Guidobaldi. Ecco i protagonisti e tutti i dettagli

30 Aprile 2021

Due ore intense di gare domenica a Rieti col Trofeo Perseo. Dalle 12.30 alle 14.30 corse, lanci e salti: 100, 200, 400, 100hs e 400hs ma anche peso e asta. Un programma fitto per il Guidobaldi in cui spicca l’isrizione di Sebastiano Bianchetti, il pesista delle Fiamme Oro originario di Contigliano, in provincia di Rieti, e che prorpio nell’impianto cittadino, con la Studentesca, si è fatto grande. Vuole far meglio del 18,49 di Modena di cinque giorni fa. Nell’asta c’è Roberta Bruni che salta con l’allieva Chiara Segreti della Studentesca: Bruni (Carabinieri) ha tentato 4,50 la scorsa settimana, ma si è fermata a 4,30 in una gara condizionata dal vento.

Nelle corse miglior accredito per Antonio Moretti (Atletica Futura Roma) con 10.80 nei 100; al femminile torna Francesca Romana Cattaneo (Lazio Atletica Leggera/11.96) che corre 100 e 200. Nei 200 il milgior accredito laziale maschile è Davide Campana (Atletica Futura Roma/22.22). Spazio ai 400, con Omar Khalil (Studentesca) a 49.72. Belle sfide anche per le ostacoliste nei 100hs e 400hs.

ch.di.