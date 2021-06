Trionfo cadetti FIDAL Lazio ad Ariano Irpino

Primi con i maschi, le femmine e nella combinata. Tanti atleti tra i convocati al PB. Atana nel lungo a 5,32, Paionni si migliora nel peso di 20 centimetri. Primi posti anche per Santini, Pontani, Fagiolo

20 Giugno 2021

Bravi, bravi, bravi. Tre volte bravi i Cadetti e le Cadette della Rappresentativa FIDAL Lazio che sono scesi in campo per il Trofeo Città di Ariano Irpino. Vittoria al maschile, al femminile e ovviamente nella combinata, grazie ai punti messi in cascina dai convocati al maschile e al femminile. In Campania, ad accompagnare gli under 16 laziali c’erano il Consigliere Regionale Claudio Ubaldi e il tecnico di struttura Giuliano Baccani. Due i convocati per ogni specialità: punti al miglior classificato per ogni regione. RISULTATI E CLASSIFICHE

CADETTE – I 300 vanno alla Campania, ma Veronica Lombardi (ACSI Italia Atletica) è seconda: 42,03. Anche lei va al PB. Primo e terzo posto laziale nei mille: i punti li prende Sara Pontani (Tirreno Atletica Civitavecchia) in 3:04.81; terza Myriam Tofi (Tirreno Atletica Civitavecchia) in 3:10.27. Vola ancora Raffaella Tsimi Atana (Studentesca), cadetta al primo anno, che in 5,32 vince il lungo dopo aver siglato il record laziale nel triplo. Il record laziale del lungo al limite dei 14 anni è 5,55 e vecchio di 10 anni. L’assalto è già lanciato. Terza la compagna di squadra Giulia Paris: la 2006 reatina arriva a 4,99 per due centimetri di personale. Nei lanci, seconda Noemy Capponi (Atletica Sabaudia) a 35,57 e terza Viola Giangirolami con 35,26; nel peso Virginia Pitò (Studentesca) a 10,78 per il secondo posto; Laura Leoni a 10,29 (Libertas Castelgandolfo Albano) per il quarto posto.

CADETTI – Bene Godspower Santini, portacolori della Studentesca, che con 36.80 è secondo nei 300 e regala cinque punti alla sua squadra, oltre a un nuovo PB. Quarto Mattia Giorgio Pellizzaro delle Fiamme Gialle Simoni con 37.41. Nei 1000 vittoria a Leonardo Fagiolo (Studentesca) che in 2:44.15 prende tutta la posta in palio e si regala il nuovo miglior crono in carriera. Leonardo Dolci (Tirreno Atletica Civitavecchia) quinto in 2:51.56. Nell’alto Gabriele Tarricone (Tirreno Atletica Civitavecchia) al secondo posto con 1,78, a due centimetri dal PB. Nel peso bene Valerio Paionni (Atletica Tiburtina) che, dopo il Bravin, lancia 13,73, si migliora di quasi 20 centimetri. Terzo Marco Venturini (Fiamme Gialle Simoni) con 12,98.



Christian Diociaiuti