Tricolori U18: in tre giorni 19 medaglie per il Lazio

Riviviamo i Tricolori di Rieti. Vinti 6 titoli italiani. Tris medaglie Longobardi (100+200+staffetta). Bonanni a un passo dalla MPI. Conferme e soprese, è un Campionato Italiano da ricordare per le società del territorio

11 Luglio 2021

di Lorenzo Bufalino

Il Guidobaldi è sempre il Guidobaldi, ed i campionati allievi sempre uno spettacolo. Il resto lo fanno gli atleti laziali, sempre protagonisti e che in casa non si fanno parlare dietro, vincendo ben 6 titoli. Tra i più medagliati Eduardo Longobardi con le sue due medaglie individuali, argento nei 200, bronzo nei 100, e oro nella staffetta. Sono 19 le medaglie totali: 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Si iniziato con il podio tutto griffato Lazio nella marcia allievi vinta da Diego Giampaolo, si è passati dagli argenti nella velocità di Longobardi, alle aste rotte di Federico Bonanni, sfortunato ma vincitore dell’oro finalmente. Poi la sorpresa con PB di quasi 2 secondi di Giacomo Nassor nei 400 metri, e si è concluso con l’oro della Futura Roma nella 4x400 allievi. Un campionato da ricordare ancora, per gli atleti, i tecnici, le società e tutti i genitori presenti.

MARCIA VINCENTE – Un altro grande campionato per la marcia laziale, che da Rieti riporta a casa ben quattro medaglie. Le prime in assoluto del campionato 2021 sono state quelle assegnate nella 10km allievi che ha visto l’en plein del podio tutto targato Lazio. A vincere è stato il favorito Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni) domina dal primo all’ultimo metro la sua gara, portandosi a casa il titolo con il tempo di 46:15.50, chiudendo davanti al compagno di squadra Ivan Giangaspero, secondo con personale portato a 48:05.14 e terzo Giorgio Lauria (Esercito Sport&Giovani) in 48:13.62. Anche al femminile, laziali protagoniste, questa volta con Giulia Gabriele (Fiamme Gialle Simoni), atleta allenata da Lorenzo Dessi, che prova a rimanere in scia alla forte Giada Traina. Alla fine chiuderà al secondo posto con il tempo di 24:32.50.

FINALMENTE ORO – Quanto aspettava questa medaglia Federico Bonanni (Studentesca Milardi), metallo prezioso ricercato già in autunno ma da almeno da 3 anni. Il romano allenato da Gianni Bayram è stato protagonista di una stagione fin qui impeccabile, e neanche il piccolo imprevisto con l’asta spaccata al suo primo tentativo a 4,60 l’ha intimorito. Sulla pedana ormai di casa e dei suoi record, si prende il titolo allievi con la misura di 5,00 metri per poi provare la migliore prestazione Italiana under 18, fallendo però, a 5,13.

Ora testa a Tallin e all’Europeo under 20 dove lì servirà e come, saltare quel record.

MARTELLI VOLANTI – Altra disciplina che ha portato molte gioie all’atletica laziale è quella del martello. Anche in pedana a Rieti, regala emozioni con l’oro di Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni). La romana allenata da Valentino Brichese, da favorita lancia senza pensieri e senza problemi si aggiudica l’oro con la misura di 58,45. Belle medaglie anche al maschile con Pietro Camilli (Fiamme Gialle Simoni), già oro lo scorso anno a Forlì tra i cadetti, che dopo un lungo stop riesce a tirare fuori il lancio da medaglia a 68,39 subito al primo lancio. Subito dietro Camilli, arriva al bronzo l’atleta di casa Lorenzo Mattei (Studentesca Milardi), allenato da Roberto Casciani, trova il miglior lancio al quinto lancio con 64,52.

CHE SORPRESA! – Una splendida sorpresa di campionato, forse non per lui o per chi lo conosce. Visto molto bene tutta la stagione sulla pista del Guidobaldi nelle manifestazioni regionali, Giacomo Hasmin Nassor (Rifondazione Podistica) prima trova una grande finale ritoccando il personale fino a 49.61. Poi oggi la sorpresa, una bellissima direi sorpresa. Una corsa ad ampia falcata ed il rettilineo in cui ben si distende fino alla vittoria praticamente a braccia alzate con il tempone di 48.34. A fine weekend così abbassa il precedente personale di quasi due secondi. Oro per il ragazzo allenato da Eleonora Lichtner e Gabriele Paolucci, visibilmente commossi a fine gara.

UOMO MEDAGLIA – Uno dei protagonisti del weekend del Guidobaldi è stato Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni). Il velocista, al primo anno di categoria allievi, vola sia al venerdì che al sabato con un bronzo nei 100 e un argento nei 200 metri. Allenato da Claudio Licciardello, il giovane velocista laziale si dimostra tra i più forti in Italia correndo i 100 metri in finale in 10.74 e soprattutto i 200 metri il sabato in 21.36, aiutato anche un vento benevolo di +2.0, ma di grande fattura il tempo. Sfortunato forse a trovare contro due ottimi atleti come Bandaogo e Tonella che insieme al laziale hanno stupito nelle due finali.

Argento individduale; a fine seconda giornata si prende la meritata medaglia d’oro grazie anche ai suoi compagni delle Fiamme Gialle Simoni nella 4x100, insieme a Filippo Agrillo, Leonardo Montagnoli e Cristian Marini con il tempo di 42.39.

GIAVELLOTTI DI BRONZO – Nel sabato di gare, due medaglie sono arrivate dalla pedana del giavellotto. In ordine cronologico, primo a conquistare il bronzo Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni). Il fratello d’arte della campionessa Europea under 20 del 2019, si prende un grandissimo podio grazie al personale portato a 59,66, sfiorando il muro dei 60 metri. Nel pomeriggio invece è la romana Jennifer Sombodey (Gruppo Millepiedi) sempre ad andare al bronzo. Gara superlativa per la classe 04’ con quattro lanci oltre i 40 metri, ed uno migliore di 42,55 al quarto turno.

MEZZOFONDO BRONZO – La campionessa Italiana in carica Flavia Bianchi (Roma Acquacetosa) non riesce nell’impresa di bissare il successo dello scorso anno. L’atleta romana parte nel gruppo per poi uscire bene nei suoi classici ultimi 200 metri. Rimonta fino al podio, sembra seconda fino alla fine ma proprio sul Finish arriva terza con il tempo di 2:13.12. Questa mattina invece ad andare a podio è stato Mario Roani (Nissolino Intesatletica) nei 1500 metri. Il primatista regionale di categoria, tra i favoriti della gara, entra subito nel gruppo da medaglia e lotta fino alla fine, al rush finale per l’oro poi conquistato da un insuperabile Simone Valduga. Tempo finale di Roani 4:00.85.

STAFFETTE DA MEDAGLIA – L’oro dalle staffette oltre che dalla 4x100 allievi delle Fiamme Gialle Simoni, arriva anche, sempre al maschile, grazie al quartetto dell’Atletica Futura Roma. Staffetta lanciata bene da Tommaso Iorio che passa il testimone ad un bravo Luca Bernardini. Poi ci pensa Emanuele Stocchi che fa il vuoto dietro di lui con il passaggio del testimone a Daniele Groos che vola all’oro in 3:22.29. Nella staffetta 4x100 donne va a podio l’ACSI Italia Atletica con Giulia Di Benedetto, Alice Calvaruso, Giorgia Del Prete e Giulia Colonna, terze con il tempo di 47.60. Sempre ACSI in chiusura di campionato termina ancora terza con nella 4x400 con Giorgia Zuccarini, Viola Giancaterino, Giorgia Del Prete e Alice Calvaruso, grazie al tempo di 3:54.01.