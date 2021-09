Tricolori Master: Rieti è pronta a 4 giorni di gare

Presentati i Campionati Italiani over 35: Nives Fozzer (classe 1930) e Angelo Squadrone (classe 1929) sono i più anziani in gara. Sono 1200 gli iscritti per 389 società: in palio oltre 300 titoli da giovedì 9 a domenica 12 settembre

07 Settembre 2021

di Christian Diociaiuti

Presentati questa mattina i Campionati Italiani Master in programma dal 9 al 12 settembre allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Presentazione affidata ad Alberto Milardi, direttore tecnico della Studentesca Rieti “Andrea Milardi”, società reatina che organizza l’evento; con lui, la Fondazione Varrone di Rieti e il presidente Antonio D’Onofrio; al tavolo anche il vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati, ex sprinter azzurro in forza all’Esercito.

Per i Campionati Italiani Master previsti del Guidobaldi, sono 1189 gli iscritti attuali (al netto di iscrizioni in ritardo), 2200 gli atleti/gara, 389 le società rappresentate, oltre 300 i titoli in palio. Il più anziano degli iscritti è Angelo Squadrone del Marathon Club Pisa, classe 1929, che affronterà 1500 e 5000. E tra le donne, la più grande è Nives Fozzer, straordinaria lanciatrice classe 1930 della Nuova Atletica Friuli.

“Si tratta del 18esimo anno di fila che la Studentesca organizza almeno un campionato italiano - chiarisce il dt della Studentesca Rieti, Alberto Milardi - ma per i Master si tratta di una prima volta. I numeri fanno registrare un record: è il boomerang delle Olimpiadi. Una manifestazione importante a livello agonistico, ma non solo. Una categoria in cui gli atleti portano dietro la famiglia: tante sono le richieste di accesso al campo, con gli ingrtessi che sono contingentati e il Green Pass farà da spartiacque, come da protocollo FIDAL. Speriamo – aggiunge Alberto Milardi - che in un futuro prossimo si possa tornare ad ospitare manifestazioni internazionali: far vedere un impianto così bello è motivo d’orgoglio”.

“Il rapporto tra noi e la Studentesca è antico – chiarisce il presidente della Fondazione Varrone, Antonio D’Onofrio - ci sono state delle polemiche, ma questo periodo è stato superato, andando ancor di più a comprendere l’apporto che l’atletica dà alla città e quello che la Fondazione Varrone fa per questo sport. Noi siamo a disposizione di Rieti, il rapporto dell’atletica reatina e della Fondazione continua nel solco di quanto c’è sempre stato. C’è una valenza sportiva per questi Campionati Italiani, con un gran numero di partecipanti; ma c’è anche un valore in termini economici, con quanto creano questo tipo di manifestazioni per la città di Rieti. Con gran piacere partecipiamo all’organizzazione”.

Daniele Sinibaldi, vicesindaco di Rieti: “Grazie alla Studentesca per il lavoro che svolge in termini sociali da tantissimi anni. Ha prodotto un’eccellenza sportiva. E questa manifestazione arriva nel periodo in cui l’Italia ha raggiunto risultati eccellenti nell’atletica leggera, non ultimi i risultati delle Olimpiadi, nella velocità, nel salto in alto e nelle marcia. L’apporto della Studentesca alla città è misurabile in termini sportivi e non solo: ci sono migliaia di persone che, oltre a far conoscere la città in Italia, contribuiscono alla crescita di Rieti in termini economici. Peccato l’annullamento degli Europei U18 a causa della pandemia, ma questi Tricolori Master sono un’occasione importante”.

“Il binomio Studentesca-Fondazione Varrone – dice Roberto Donati, consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti ed ex azzurro della velocità - è imprescindibile e mi sono prodigato nel momento dell’incomprensione tra queste due realtà della città. Accogliamo con favore questo chiarimento in brevi termini. Ora arriva questo Campionato Italiano Master, una prima assoluta per la città. Preme l’aspetto tecnico, con tanti campioni del passato che parteciperanno; ma preme anche l’aspetto di turismo sportivo. Saranno quattro giorni in cui la città sarà letteralmente invasa: settore ristorazione, alberghiero e commerciale saranno ben felici, come lo è l’Amministrazione. È la seconda manifestazione che realizziamo in questa annata con la Studentesca. Vero, abbiamo perso gli Europei U18 annullati dalla EA per la pandemia, ma questo ci permette di tenerci pronti per nuovi eventi di quel tipo. Rieti punta sugli eventi sportivi: in questo anno è città europea dello sport, e assieme alla Studentesca così come tante altre società sportive in città, stiamo cercando di fare il meglio con tante manifestazioni. Grazie alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e a FIDAL Lazio che hanno sempre un occhio di riguardo per Rieti”.

La Fondazione Varrone, in occasione dei Campionati Italiani Master, si è messa a disposizione anche sul fronte della cultura: tra i partecipanti saranno proposte le due mostre già aperte a Palazzo Dosi, in piazza Vittorio Emanuele II: una è dedicata alle opere recuperate dopo il sisma di Amatrice e l’altra al Carro di Eretum. Visit Rieti, che si occupa della promozione del territorio reatino, farà lo stesso durante il fine settimana dei Tricolori over25.