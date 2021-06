Tricolori J/P: i laziali in Toscana per i titoli

Campionati italiani Junior e Promesse a Grosseto: da Benati a Simonelli, da Eloisa Coiro a Cecilia Desideri, fino a Borgnini, Benedetti e Ulisse. Le chance del Lazio per andare a medaglia sono tantissime

09 Giugno 2021

di Lorenzo Bufalino

Venerdì allo stadio Stadio Zecchini di Grosseto, vanno in scena gli attesi campionati Italiani Junior e Promesse. Dopo le prime medaglie laziali nelle prove multiple, gli atleti della regione cercano di migliorare il bottino dello scorso anno dove le medaglie d’oro erano state ben undici. 82 saranno i titoli in palio con grandi attese per i laziali. Grandi punte Lorenzo Benati, Lorenzo Simonelli ed Eloisa Coiro.

ATTESISSIMI – Gli atleti più attesi saranno sicuramente loro. Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) dopo le ottime prestazioni con la maglia azzurra nella staffetta 4x400, si sta ritagliando un ruolo da protagonista ormai non solo nell’atletica giovanile. A Grosseto punta alla vittoria ma anche al grande tempo. L’atleta allenato da papà Mario che cerca di avvicinare i 46”. Lorenzo Simonelli (Esercito) è andato forte sin dall’inverno con gli ostacoli assoluti, ora tornato tra i coetanei vuole oro e record di Lorenzo Perini corso nel 2013 con 13.30. Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) invece ha aperto la stagione poche settimane fa a Rieti prima nei 400 metri, poi a Roma negli 800 metri lo scorso weekend dimostrando di essere in buona forma. Per lei dovrebbe esserci il doppio impegno tra giro di pista e 800 metri.

IN PISTA DA MEDAGLIA – Come ogni anno tanti i laziali in lizza per le medaglie, che a Grosseto vanno anche alla ricerca dei minimi per i campionati Europei di categoria, che saranno sia under 20 che under 23 in Estonia a Tallin.

Partendo dalla velocità oltre ai già citati Benati e Coiro, Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni) vuole il bis dopo la vittoria nei 60 metri tricolori di Ancona. Per il romano allenato da Claudio Licciardello, sarà impresa da svolgere vista la grande concorrenza di quest’anno, soprattutto quella di Matteo Melluzzo. Occhio alle possibili sorprese con Matteo Bianchini (Studentesca Milardi) che nei 200 metri promesse può lottare per il podio dopo le ottime e buone prove delle ultime uscite stagionali.

Negli ostacoli il solito Mattia Di Panfilo (Atletica Futura) ricerca un’altra medaglia di categoria nei 110 ostacoli promesse mentre Federica Tozzi (Fiamme Gialle Simoni) nei 400 con barriere vuole tornare a ruggire dopo le ultime uscite che non l’hanno soddisfatta a pieno.

Nel mezzofondo Federica Pansini (Studentesca Milardi) fresca di minimo per gli Europei è pronta a cercare il primo oro nella categoria Juniores negli 800 metri dopo l’argento delle indoor, ma occhio con lei a Sofia Bella (Roma Acquacetosa) che parte seconda nelle liste dietro la corregionale come anche Alessia Muciaccia (ACSI Italia Atletica) quarta, per sognare un podio tutto laziale. Tra le promesse Victor Curcuianu (ACSI Campidoglio Palatino) ha finalmente fatto il salto di qualità dopo una stagione 2020 straordinaria.

A Grosseto punta alla medaglia negli 800 metri come anche Federico Riva (Fiamme Gialle Simoni) protagonista della doppietta alle indoor tra 1500 metri, dove correrà anche in Toscana e 3000 metri. Nei 5000 metri Francesco Guerra (Alpi Apuane) ha corso forte a Cairate Brianza dimostrando buona forma come anche Marco Ranucci (Studentesca Milardi). Al femminile negli 800 metri altra grande truppa laziale con la “capitana” Coiro inseguita dal duo Elisa Giuseppetti (ACSI Italia Atletica) e Arianna Bella (Roma Acquacetosa).

IN PEDANA DA MEDAGLIA – Anche nelle pedane dello stadio Zecchini di Grosseto, tanti atleti laziali. Occhio soprattutto a quella del salto con l’asta che tante gioie ha sempre portato all’atletica laziale. Al maschile Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) dopo il personale portato a 5,35 vuole ancora migliorarsi mentre Giulio Basilotta (Fiamme Gialle Simoni) cerca il primo approdo over 5 metri nella categoria Juniores. Al femminile Giulia Valletti Borgnini (Fiamme Gialle Simoni) cerca il bis dopo la vittoria alle indoor con Linda Donna (Fiamme Gialle Simoni) in bagarre per il podio tra le Juniores.

Nei lanci sorvegliata speciale è Benedetta Benedetti (Studentesca Milardi) che ricerca la doppietta tra getto del peso e lancio del disco tra le Juniores, mentre nel martello promesse donne vuole continuare a progredire Cecilia Desideri (Studentesca Milardi) prima nelle liste stagionali. Altra reatina da medaglia Ludovica Giannursini (Studentesca Milardi) fresca di primato personale nel giavellotto Juniores, che già questo inverno si portò a casa la maglia tricolore nei lanci invernali.