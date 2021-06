Tivoli, weekend coi CdS Master. E che laziali!

Nel fine settimana il Galli ospiterà la finale nazionale dei campionati master su pista per società di atletica leggera: 1200 atleti in gara. Ecco i più attesi. E il Lazio è in gran forma

30 Giugno 2021

Sabato 3 e domenica 4 luglio lo Stadio “Olindo Galli” di Tivoli, in provincia di Roma, ospiterà il grande appuntamento di atletica leggera. Organizzato da ASI Atletica Roma si svolgerà la Finale Nazionale dei Campionati su pista Master (Over 35) per Società. Qualificate venticinque femminili e ventotto formazioni maschili che si contenderanno i titoli nazionali per un totale di 1200 atleti in gara.

LE CLASSIFICHE PROVVISORIE - Sono state stilate sommando 13 punteggi ottenuti in 13 gare diverse delle 17 gare in programma, vedono: attualmente in testa in campo femminile due formazioni capitoline la Liberatletica Roma con 13111 punti davanti alla Romatletica Footworks con 12075, segue al terzo posto la Ambrosiana Milano con 11953.

In campo maschile al comando della graduatoria provvisoria i modenesi de La Fratellanza 1874 con 12341 punti davanti alla Liberatletica Roma che segue con 11584 e all’Atletica Castenedolo terza con 11325.

ECCO I PROTAGONISTI – I più accreditati Indra Hubert e Erica Niedermayer della Suedtirol Team Club; Daniele Floris dell’Amsicora Cagliari; Alfonso De Feo Liberatletica di Roma; Sandra Dini dell’Atletica Sandro Calvesi di Aosta. Difendono i titoli, conquistati nel 2019 in quanto nel 2020 le finali non si sono disputate causa Covid, gli uomini dell’Olimpia Amatori Rimini e le donne della Romatletica Footworks conquistati ad Ariano Irpino in provincia di Avellino.

IL PROGRAMMA - Saranno due intense giornate di gare che inizieranno sabato a partire dalle 10.30, prima gara prevista il lancio del martello, per concludersi domenica pomeriggio con l’ultima gara in calendario alle 15.00, la staffetta 4X400.

(da comunicato di Gianluca Montebelli/Uff. Stampa ASI Atletica Roma)