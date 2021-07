Tallinn U23, avanti Coiro e Desideri

Sorrisi laziali negli 800 e nel giavellotto. Fuori in semifinale Dosso e in qualificazione De Angelis. Domani tocca a Sabbatini, Visca, Zabarino e Gherca

08 Luglio 2021

Il day1 di Tallinn per gli Europei U23 premia la mezzofondista romana Eloisa Coiro e la martellista reatina Cecilia Desideri. Out in semifinale Dosso e in qualificazione De Angelis. E domani tocca alle giavellottiste e all'astista Gherca oltre a Sabbatini nei 1500.



DESIDERI E COIRO AVANTI - Ancora a segno i martellisti azzurri e Cecilia Desideri (Studentesca) con 63,57 al secondo lancio. Quarta nella classifica della qualificazione e sabato potrà giocarsi le sue carte dalle ore 16.40. C'è anche il sorriso di Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) sul traguardo degli 800 metri. Vince in batteria l’azzurra, che lascia l’iniziativa alla spagnola Daniela Garcia prima di emergere nel rettilineo conclusivo in 2:04.06 davanti all’iberica (2:04.25). La ventenne romana si è messa ripetutamente alla prova di recente su una distanza più breve, come i 400, e sfrutta così il suo spunto veloce. Si torna in pista sabato per la finale (ore 18.00).

- Avanti al primo turno la sprinter delle Fiamme Azzurre Zaynab(11.55/+0.6), in semifinale acciuffa al fotofinish il terzo posto nella sua gara con 11.57 (+1.3) ma non può essere ripescata ed è out.

Eliminati nell’asta i tre azzurri: fatale la quota di 5,20 per Ivan De Angelis, dopo il primo tentativo riuscito a 5,05, e così finisce l’Europeo del ventenne romano che agli Assoluti di Rovereto aveva trionfato salendo a 5,50.



IL VENERDI' MATTINA - Domani, venerdì, in gara Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport) nell'asta alle 9.35. Un'ora dopo i 1500 di Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) e poi le giavellottiste Sara Zabarino (ACSI Italia Atletica) e Carolina Visca (Fiamme Gialle). Nel pomeriggio nessun laziale.



START LIST E RISULTATI - TV E STREAMING - ORARIO E AZZURRI IN GARA - FOTO (di Anssi Mäkinen/FIDAL) - LA SQUADRA ITALIANA - TUTTE LE NOTIZIE - Le pagine EA sugli Europei U23 - Il sito del Comitato Organizzatore