Tallinn, Gaia Sabbatini porta a Roma l'oro dei 1500

La mezzofondista teramana di casa a Castelporziano vince a Tallinn il titolo europeo U23. Gara dominata e vinta con margine e con carattere. Era la favorita e non ha disatteso le aspettative

11 Luglio 2021Sulla carta era la favorita e non ha tradito le attese. Gaia, portacolori delle Fiamme Azzurre di casa a Roma Castelporziano e che si allena con Andrea Ceccarelli, ha vinto l'oro continentale under 23 nei 1500. Dopo l'exploit al Golden Gala, quello in Coppa Europa e la convocazione per Tokyo, adesso anche l'oro europeo U23. Gara dominata. Sabbatini, teramana, nella capitale dal 2018, controlla per 1300 metri, poi, quando la spagnola Munoz cerca la fuga, soffoca ogni tentativo e si prende l'oro con ampio margine: crono 4:13.98, lontano dal PB di 4:04.23 ma comunque da medaglia. Una conferma.Ultima giornata a Tallinn per gli Under 23 con tanti azzurri. La giornata l'ha aperta Sara, in finale nel giavellotto: la piemontese di ACSI Italia Atletica finisce il suo europeo nona ncon 52,01. Tre staffette su quattro vanno in finale. E sembra girare tutto male per la 4x100 femminile, quando Vittoria Fontana è costretta a rinunciare a pochi minuti dall’inizio della gara. C’è ancora il tempo per un cambio e così entra in pista Giorgia, impegnata in seconda frazione.

Partenza affidata ad Aurora Berton, da una prima corsia tutt’altro che agevole, poi Chiara Melon nell’ultima curva e Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) a chiudere: secondo posto in batteria con 43.65, a tre centesimi dalla Gran Bretagna, e la gioia della migliore prestazione italiana under 23 superata dopo otto anni. Azzurre avanti con il quarto tempo complessivo. Nel pomeriggio la finale dell'asta con Maria Roberta Gherca: l'atleta di Velletri che gareggia con Nissolino Sport non riesce a superare la misura d'ingresso,



START LIST E RISULTATI - TV E STREAMING - ORARIO E AZZURRI IN GARA - FOTO (di Anssi Mäkinen/FIDAL) - LA SQUADRA ITALIANA - TUTTE LE NOTIZIE - Le pagine EA sugli Europei U23 - Il sito del Comitato Organizzatore