Super Sabbatini, 4:02.25: seconda di sempre

Nei 1500 il gran tempo dell'azzurra non basta per la finale olimpica, ma la teramana di casa a Roma riscrive le liste all-time: c'è solo lei dietro a Gabriella Dorio. Stagione top | Il programma dei laziali

04 Agosto 2021

di Christian Diociaiuti

Seconda di sempre, dopo la leggendaria Gabriella Dorio, e un personale scintillante. Nella semifinale olimpica dei 1500, Gaia Sabbatini, la teramana delle Fiamme Azzurre che si allena a Roma con Andrea Ceccarelli chiude ottava la prima delle due semifinali. Crono a 4:02.25 nella gara vinta dalla keniana Kipiegon in 3:56.80. Un tempo eccezionale per Sabbatini, che non basta però per balzare nella finale olimpica, popolata dalle big del mondo della distanza, soprattutto africane. Per Gaia Sabbatini una stagione da incorniciare tra Coppa Europa, Golden Gala ed Europei U23, suggellata dalla grande prestazione alle Olimpiadi. Quello corso a Tokyo, per Sabbatini, è anche il miglior crono italiano dal 1984.

Domani, 5 agosto, alle 4.30 la staffetta 4x100 maschile che vede schierato il campione olimpico e primatista europeo Marcell Jacobs. Nel quartetto con lui Eseosa Desalu, Filippo Tortu e Lorenzo Patta; questa la decisione del responsabile tecnico della velocità, Filippo di Mulo. La staffetta ha guadagnato l’accesso tra le migliori 16 al mondo con i successi delle World Relays di Chorzow. Due le batterie: da ognuna avanzeranno direttamente in finale le prime tre, poi verranno ripescati i due migliori tempi. Le finali ci sono venerdì 6 agosto alle 15.30 e 15.50 (tra le donne, dal Lazio può correre anche Zaynab Dosso, Fiamme Azzurre, che però non è nel quartetto delle batterie delle 3 del 5 agosto).

Attesa per le convocazioni delle 4x400, maschili e femminili: in lizza, per il Lazio) ci sono Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), Alice Mangione (Esercito) e Raphaela Lukudo (Esercito) ma anche la valdostana che spesso si allena a Rieti con Roberto Bonomi, Eleonora Marchiando; al maschile Matteo Galvan (Fiamme Gialle), Davide Re (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre). Donne in gara alle 12.25 del 5 agosto per la qualificazione; uomini alle 13.25 del 6 agosto, venerdì. Finali il 7 agosto alle 14.30 e 14.50.

Scatta anche la marcia: alle 9.30 di giovedì 5 agosto c’è la 20 km con Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) e Massimo Stano (Fiamme Oro) mentre alle 22.30 del 5 agosto (quando in Giappone saranno le 5.30 del 6 agosto) spazio alla 50 km con Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) e il romano Marco De Luca (Fiamme Gialle). Alle 9.30 del 6 agosto occhi puntati sulla 20 km femminile di marcia: c’è Antonella Palmisano.

La presentazione, orario per orario, delle Olimpiadi dei laziali

START LIST E RISULTATI - FOTO - ISCRITTI - ORARIO E AZZURRI IN GARA - LA SQUADRA ITALIANA - TV E STREAMING - STATISTICS HANDBOOK - TUTTE LE NOTIZIE - LE PAGINE WORLD ATHLETICS - IL SITO DI TOKYO 2020 - TEAM GUIDE CON SCHEDE DEGLI AZZURRI (PDF)