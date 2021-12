Strada: mercoledì tra Arce e Monterotondo

Otto dicembre con due gare su strada: si tratta de La Natalina e della Scalata delle Costarelle. Ecco tutti i dettagli due eventi molto attesi nel panorama laziale

07 Dicembre 2021

Il giorno dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, si svolgeranno due manifestazioni podistiche su strada nella nostra regione: a Monterotondo con 41esima edizione “La Natalina” e tra i comuni di Arce e Rocca D’Arce la prima edizione “La scalata delle Costarelle”.

MONTEROTONDO (Roma) – L’Atletico Monterotondo con il patrocinio del Comune di Monterotondo, organizza la 41^ La Natalina, una gara podistica su strada di 9,8 km, con percorso cittadino di solo un giro. Il ritrovo e alle ore 8, in Via dello Stadio, presso lo stadio “Fausto Cecconi”. La partenza della competizione agonistica avverrà alle 9.30; mentre alle ore 11, ci saranno le gare per le categorie giovanili dai nati nel 2016 fino al 2006.

Saranno premiati al termine delle gare i primi 5 assoluti e assolute, con coppa e premi in natura; inoltre al primo classificato verrà assegnato il premio del Memorial “Paolo Roghi” e al secondo il Memorial “Andrea Falcioni”. Coppa ai primi 3 di ogni categoria e medaglie ricordo a tutti.

Rimborsi alle società della gara competitiva e alle società giovanili.

I vincitori dell’edizione n.40 del 2019 – Gli atleti: Roman Prodius della LBM Sport Team ed Aurora Ermini dell’ACSI Italia Atletica, furono gli ultimi vincitori della manifestazione “La Natalina”.

******

ARCE (Frosinone) – L’Atletica Arce organizza con il patrocinio dei Comuni di Arce e Rocca D’Arce la prima edizione della manifestazione La Scalata delle Costarelle, gara su strada di 8 km, con un bel percorso che attraversa i due comuni del frusinate. Gli atleti, hanno il ritrovo alle ore 8, presso l’Ostello della Gioventù in Via S. Lucia a Rocca D’Arce, dove è previsto il trasporto con la navetta fino al luogo della partenza fissata alle ore 10, sito in Piazza Umberto I ad Arce. Sono previsti un ristoro a metà percorso con acqua sigillata ed uno all’arrivo. Premi ai primi 3 assoluti e assolute classificati e alle prime 3 società.

mor.sad.