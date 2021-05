Strada: che sabato a Ostia con la Roma By Night 5k

Evento al porto Turistico di Roma. Una vera festa di sport . Ci sono anche pentathlon assoluto, triathlon per ragazzi, paratriathlon e il nuoto. Organizza Forhans Team

20 Maggio 2021

La Forhans Team, sabato 22 maggio organizza ad Ostia la 1° Roma by Night 5k, la manifestazione podistica su strada di 5 chilometri, verrà svolta all’interno del “Porto Turistico di Roma”. In quest’ambito la Forhans Team, ingloba nelle due giornate del 22 e 23 maggio, una vera festa sportiva con eventi multidisciplinari del pentathlon assoluti il triathlon per i ragazzi, il Paratriathlon e il Nuoto. Sul sito degli organizzatori tutte le informazioni dell’evento.

LE PROCEDURE DELLA GARA – Dalle ore 18 alle 19.30 per il ritrovo ed il ritiro del pacco gara, il pettorale di gara ed il chip di controllo che dovrà essere restituito all’arrivo. La partenza dei 500 partecipanti, avverrà alle ore 20, con la seguente procedura atta a contenere il diffondersi del Covid-19: il via verrà dato a 100 atleti per volta a 5 minuti di distanza ad ogni batteria. Il rilevamento cronometrico a cura di Next Race, sarà con il “Real time” e la classifica finale sarà redatta in base ai tempi ottenuti dai concorrenti di tutte le batterie. Tutte le premiazioni saranno effettuate sul palco allestito all’interno del porto turistico.

PROTOCOLLO COVID FIDAL - In qualsiasi momento e per qualsiasi attività relativa alla manifestazione i partecipanti, ad esclusione per il tempo di gara* per gli atleti, dovranno sempre indossare correttamente la mascherina e mantenere un distanziamento sociale di almeno 1 mt. (*per tempo di gara s’intende da 500 mt dopo la partenza, quando gli atleti getteranno la mascherina nell’area predisposta dall’organizzazione, fino ad immediatamente dopo il traguardo quando gli atleti riceveranno una nuova mascherina da indossare prima possibile).

Ogni atleta dovrà recarsi, prima di tutto, al punto indicato di “Triage” per la misurazione della temperatura dove dovrà consegnare il modulo di autocertificazione debitamente compilato e dove dovrà indossare, davanti agli operatori, un braccialetto univoco che gli consentirà l’accesso alla partenza. Il modulo di autocertificazione verrà inviato per mail e l’atleta è tenuto a stamparlo, firmarlo e portarlo con se alla postazione triage.

Moreno Saddi