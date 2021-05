Strada: Latina e Milano nel mirino dei laziali

Un fine settimana tra la Mezza nel capoluogo pontino e con la maratona di Milano. Ecco i protagonisti e i più attesi del movimento laziale

14 Maggio 2021

di Moreno Saddi

Le gare su strada di questa domenica 16 maggio 2021. Tanti campioni, al via nella Mezza Maratona di Latina: ci sono anche Giorgio Calcaterra e Jean Baptiste Simukeka. Nella regione lombarda per la Maratona di Milano ci sono Anna Incerti, Fatna Maraoui e Alessandro Giacobazzi.

È tutto pronto per lo svolgimento della Mezza Maratona di Latina, tappa Bronze FIDAL. La manifestazione podistica da quest’edizione sotto l’organizzazione della società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello, si appresta ad andare in scena il prossimo 16 maggio 2021, alle ore 8.30.

LA MEZZA: TUTTO CERTIFICATO! - L’evento, patrocinato dal Comune di Latina e da Opes è di interesse nazionale, inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze, con un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione della FIDAL.

“La Mezza Maratona di Latina è una manifestazione dall’alto valore sociale e culturale – commenta il Sindaco di Latina Damiano Coletta - sono molto soddisfatto che la città torni a vivere questo evento e sono sicuro che gli organizzatori sapranno garantire a tutti un bel momento di sport, in piena sicurezza e con quel sano spirito sportivo che ha sempre contraddistinto Latina. Ritornare gradualmente verso una vita che sia il più possibile vicina alla normalità è segno che ci stiamo comportando bene e che dobbiamo continuare così, con attenzione e senso di responsabilità”.

IL TRACCIATO PONTINO - Il bellissimo percorso, rapido e prettamente pianeggiante, collega il centro della città con il lungomare di Latina con partenza ed arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina. L’evento che ha risentito delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica, si svolgerà quest’anno a numero chiuso, con un totale di 700 partenti. Il tutto verrà realizzato senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli emanati dalla federazione e di tutte le norme che regolamentano il distanziamento sociale. La partenza degli atleti sarà pertanto scandita “ad onde” quindi si partirà a blocchi, con l’obbligo di mantenere la mascherina per i primi 500 metri di gara ed il distanziamento di un metro.

AL VIA: GLI ATLETI DI SPICCO - Nel corso degli anni sono molti gli atleti di richiamo nazionale che hanno scelto di prendere parte a questo evento. Quest’anno sono sopraggiunte iscrizioni da tutta Italia e prenderanno parte alla tappa pontina anche grandi campioni ed il re delle maratone, pluricampione del mondo, Giorgio Calcaterra che ha già confermato il suo pettorale. Lo stesso aveva infatti presenziato anche all’esordio della prima “Maratona Maga Circe”, competizione curata dalla stessa “In Corsa Libera” e che ha visto Calcaterra tagliare il traguardo come vincitore della 42,195 km.

Oltre a lui, due nomi di fama internazionale, i ruandesi Jean Baptiste Simukeka classe ’83, vincitore nel 2021 della maratona di Stara Zagora e due in quella di Varna in Bulgaria, secondo alla mezza di Brugnera e primo nella Spring Half Marathon di Zagabria; un tempo di 1h02:24 nel 2011 a Cremona nella maratonina su strada. Con lui, Rubayita Siragi classe ‘89, con un personale di 1h03:33 nel 2020 a Verona anche lui nella mezza su strada.

TANTI GLI SFORZI PER RESISTERE!!! - “Dopo le numerose difficoltà affrontate e dopo l’iniziale rinvio della gara, possiamo dire di aver resistito a tante intemperie ed essere quasi ad un passo dalla realizzazione della Mezza Maratona di Latina – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – L’impegno è stato tanto, soprattutto nel periodo in cui ci troviamo, ma la volontà di mantenere fede all’organizzazione di un evento di questo calibro ci ha dato la forza e la spinta giusta per dimostrare che se si lavora in sicurezza, si può fare bene. Grazie all’Amministrazione Comunale ed al Sindaco Damiano Coletta per aver creduto, come noi, sull’importanza della realizzazione di un Evento di questa caratura. Soprattutto per momenti come questo, in cui è importante dare un segnale di ripresa ed essere volano per turismo ed economia della città. L’intento infatti è anche quello di promuovere le nostre località, esportando i nostri territori ed incentivare il turismo di ritorno legato allo sport. Ci assumiamo non poche responsabilità – prosegue – ma puntiamo alla ripartenza del settore e ad un evento Covid free. La Mezza Maratona di Latina è tra le altre cose, la prima iniziativa sportiva ufficiale del progetto Chetego, un grazie quindi all’Advisor Leonardo Valle per averci coinvolto in questo progetto nato dalla volontà di sviluppare competenze in grado di creare sviluppo per in nostro territorio. Il connubio sport-territorio è da sempre una fonte di grande rilevanza per l’esportazione delle bellezze locali e per arricchire le nostre comunità. Bisogna quindi impiegare il grande potenziale dello sport e degli eventi sportivi, come mezzo di crescita del territorio in termini turistici e commerciali. Voglio ringraziare – conclude Fioriello – gli sponsor ufficiali che hanno investito nell’iniziativa, il principale sponsor Rocco Bimbo, Cantina Villa Gianna, Todis Via Giustiniano, Autoitalia Gruppo Eco Liri, Autoeuropa e Bianchi Assicurazioni”.

RITIRO PETTORALI - Ricordiamo che al ritiro pettorali previsto per sabato 15 maggio dalle 10 alle 19 presso il campo Coni di Latina, gli atleti dovranno essere muniti di autocertificazione anti covid compilata individualmente, scaricabile sul sito www.mezzamaratonadilatina.it

***

Domenica 16 maggio ci sarà la Generali Milano Marathon 2021, con partenza ed arrivo in piazza del Cannone. L’organizzazione della RCS Sport & event ha già allestito in maniera impeccabile il luogo di ritrovo è il percorso di gara.

La competizione internazionale si presenta dopo un anno di pausa nel capoluogo lombardo con alla partenza, confermati ad oggi dei campioni dai record superlativi, che rendono unica e oltremodo qualificata questa edizione speciale del 2021!!!

DONNE: LA LISTA DELLE MIGLIORI - Ci saranno per le straniere con i migliori tempi mondiali, le tre etiopi: Workenesh Edesa, accreditata di un personale di 2h20:24, Azmera Gebru (2h20:48), ha ottenuto ben due podi di rilievo ad Amsterdam e a Tokyo; infine Besu Sado (2h21’03), con un quarto posto ad Amsterdam nel 2019. Le nostre atlete italiane sono: Anna Incerti delle Fiamme Azzurre, il suo personale ottenuto a Berlino nel 2011 è di 2h25:32, il più recente è 2h35:40 corso a Reggio Emilia lo scorso anno; abbiamo poi l’inossidabile Fatna Maraoui dell’Esercito, 2h30:50 realizzato nel 2015 e il più recente 2h:33:16 del 2018, esordio in maratona per la siciliana Federica Sugamiele della Caivano Runners, 1h13:04 di personale nella mezza maratona del 2020 a Verona.

UOMINI: LA LISTA DEI MIGLIORI - In campo maschile punteranno alla vittoria finale il keniano Titus Ekiru, vincitore dell’ultima Milano Marathon nel 2019 con il tempo di 2h04:46, da tenere d’occhio i due etiopi Leul Gebresilase 2h04:02, vincitore a Valencia nel 2018 con 2h04:31, e Asefa Mengstu 2h04:06 il suo primato. In merito agli atleti italiani si segnala la partecipazione dell’emiliano Alessandro Giacobazzi dell’Aeronautica Militare, 2h15:25 il suo personale.

IL PERCORSO – Confermata la partenza alle ore 6.30 ed il percorso ad anello della lunghezza di 7,5 chilometri, ripetuto 5 volte dopo un giro iniziale più corto (4.695 metri) per raggiungere i 42.195 metri canonici. Saranno 132 gli atleti alla partenza: 90 invitati e 42 ammessi, in base ai parametri fissati dall’organizzazione. Il quartier generale sarà ubicato in piazza del Cannone, alle spalle del Castello Sforzesco, nello splendido scenario del parco Sempione, luogo scelto anche per la partenza e gli arrivi degli atleti

C’È ANCHE LA 10 KM COMPETITIVA! – Gli atleti agonisti in regola con i requisiti FIDAL, avranno la possibilità di gareggiare sulle stesse strade calcate, pochissime ore prima, dai top runners, nel pieno centro di Milano. Un’opportunità unica per tanti appassionati, che nello stesso giorno di una delle manifestazioni più attese a livello internazionale potranno tornare a correre con l’energia e con l’entusiasmo di sempre, su un percorso veloce e suggestivo. Lo start di questa corsa è in programma dalle ore 9.30 e sarà caratterizzata da due giri di 5 chilometri, con l’arrivo, come per la gara élite, davanti a uno dei luoghi simboli di Milano.

IN TELEVISIONE - L’evento sarà trasmesso da SKY Sport Arena, in differita dalle ore 10 alle 13, che consentirà agli appassionati di non perdere questo grande appuntamento sportivo. La cronaca sarà di due commentatori esperti: Nicola Roggero e Stefano Baldini.

(Si ringraziano Ivana Capozzi/Maratona di Milano – Francesca Milani/Mezza Maratona di Latina)